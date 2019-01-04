原标题：17辆超长版复兴号明起将在京沪高铁线上开跑

原标题：17辆超长版复兴号明起上线京沪高铁

本报讯（记者 王薇）新的运行图实施后，17辆超长版时速350公里“复兴号”动车组将在京沪高铁线上开跑。昨天，中国铁路总公司表示，超长版“复兴号”将担当北京南站至上海虹桥G9/G16次列车运行任务。

据了解，17辆编组超长版“复兴号”与现行的350公里“复兴号”外观相同。其车身全长达到439.9米，载客定员1283人，定员比16辆长编组“复兴号”列车增加了90个二等坐席，载客能力提升了7.5%。该车型全面适应车站站台长度、检修设施、变电所容量等既有设施条件，其检修维护技术与既有时速350公里“复兴号”动车组一致，车体、转向架、牵引等系统及部件可实现通用互换。在京沪高铁上线运营后，可进一步提升京沪高铁等繁忙干线的运输能力。

(责编：赵爽、仝宗莉)