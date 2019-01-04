原标题：药贩子诱惑老年人多开药低价出售 103人被刑拘

原标题：药贩子诱惑老年人 多开药低价出售

将自己的社保卡借人、冒用他人医保卡开药、利用虚假处方开药套取基金、医疗机构骗医保补贴……近期，北京市公安局环食药旅总队联合多部门，严厉打击了骗取国家医疗保障基金等违法行为。

揭秘

药贩子：7000元的药1700收

王某、郭某夫妇从2016年起，因听老乡说“干这个挣钱快又省劲儿”，于是做起了低价收药再高价卖出“生意”。他们在医院、诊所门口向前来看病的医保患者以不到市场价50%的价格收购药品，而后再找机会加价卖出。“真有个老人为了赚零花钱，开了市场价约7000元的药，卖给‘药贩子’1700元。”民警说，“药贩子”每天早上6点多就到医院附近发小卡片，而且专发给开药较多的老年人，诱惑他们从医院多开药。

2018年12月17日，王某和郭某被抓获，在其住所，警方当场起获100余种药品，共计3500余盒。

经审查，他们交代了指使参保人员开药再回收销售牟利的事实。两人因涉嫌非法经营罪已被刑事拘留。

收费员：把自费病人的钱退掉重开

2018年11月，顺义区某卫生院在清查药品库存时，发现药房电脑记录部分药品数据异常，存在人为修改，进一步检查发现，有非正常退药的情况，后向公安机关报案。经警方侦查，目标锁定了药房收费员焦某和高某。12月19日，高某和焦某被顺义警方抓获。

据焦某和高某交代，二人利用值班期间，借负责收费窗口工作的职务之便，遇到自费病人，就偷偷将自费病人的钱退掉，再使用自己或亲朋的医保卡重新挂号、开药，套取医保卡报销部分的金额获利。截至案发，二人共获利2.6万余元。目前，焦某、高某因涉嫌诈骗罪已被顺义分局刑事拘留。

行动

近期打掉10个诈骗团伙

2018年9月以来，按照市公安局统一部署，市公安局环食药旅总队在相关警种的密切配合下，联合市医保局、市卫健委、食药稽查总队等部门，“牵动”16个公安分局，在全市范围内深化开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动。

行动中,各部门通力协作，市医保局联合相关部门对医疗机构开展检查，共发现136家定点医疗机构存在不同程度违规问题，严肃处罚22家，发现并处理违规参保人员947人，向警方转递相关问题线索2000余条。警方先后打掉10个涉案团伙，刑拘103人；查获各类药品数万盒，涉案金额5000余万元。

“在这次专项行动中发现，卖药者中很多是老年人，他们往往意识不到自己卖药的行为已经涉嫌违法，只是想着赚点零花钱。可是法网恢恢，最终贪小便宜吃大亏。”办案民警介绍。

“北京市实施持社保卡就诊医疗费用实时结算制度，医保报销比例相对较高，使得一些不法人员和医疗机构铤而走险。”北京市公安局环食药旅总队相关负责人表示，此次行动除了重点打击租用他人医保卡套取医保药品牟利、利诱指使参保人员开药再回收销售牟利、利用非法回收药品加工生产销售假劣药品以及医疗机构骗取医保基金等4类违法犯罪行为的同时，也着力加强对违法行为轻微的参保人员的谈话警示教育。

文/本报记者 叶婉 张香梅 统筹编辑/张彬

(责编：赵爽、杨曦)