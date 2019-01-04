拱北口岸年出入境客流首次突破1.3亿

本报澳门1月3日电 （记者苏宁）根据珠海边检总站拱北边检站近日数据显示，我国出入境客流量第一大口岸——拱北口岸2018年客流总数高达1.34亿人次，同比增长约5%，第七年位居全国首位。

位于广东省珠海市的拱北口岸，是连接内地与澳门的主要通道，经拱北口岸旅客仅需步行约10分钟就能到达澳门关闸地区。由于地理位置优越，是旅客前往澳门的首选，口岸日均客流量达到36万人次，高峰期日客流量最高达46万人次。

拱北边检站负责人表示，拱北口岸联检大楼1999年启用时原设计日通关流量只有15万人次，客流量的高速增长，倒逼边检和口岸部门出台更多措施来提高通关效率和改善通关环境。

近年来，拱北边检站陆续启用了生物信息采集仪、智能人像识别系统等一系列智能设备，着力打造信息化、智能化边检。他们还将充分运用大数据、智能化等科技手段，不断提高口岸通关效率，打击非法出入境活动，严密口岸管控，让旅客通关更方便快捷，通关体验更舒适。

(责编：赵爽、杨曦)