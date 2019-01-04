今年高铁投产新线3200公里

本报北京1月3日电 （记者严冰）在2日召开的中国铁路总公司工作会议上，铁路总公司提出了2019年铁路主要工作目标：在铁路安全方面，不发生重大及以上责任事故，不发生客车较大及以上责任行车事故；在铁路运输方面，国家铁路完成旅客发送量35.35亿人、同比增长7%，货物发送量33.68亿吨、同比增长6.6%；在铁路投资方面，全国铁路固定资产投资保持强度规模，优质高效完成国家下达的任务目标，确保投产新线6800公里，其中高铁3200公里。

据悉，40年来，铁路营业里程由5.2万公里增长到13.1万公里以上、增长154.4%，复线率由14.8%增长到58.3%，电气化率由2.0%增长到70.3%。在祖国广袤的大地上，铁路密布，高铁飞驰，香港进入全国高铁网，形成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网。

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