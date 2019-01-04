中国有低保对象4620万人

本报北京1月3日电 （记者潘跃）记者3日从2019年全国民政工作视频会议上获悉，截至2018年9月，全国城乡低保标准同比增长7.6%、12.9%，低保对象4620万人，全国供养城乡特困人员483万人。此外，民政部、财政部出台《关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》，优化和规范审核审批程序及救助标准，各级财政支出同比增长30%，救助565.8万人次，平均救助水平同比增长9.7%。
在养老方面，各省均已建立高龄津贴制度，30个省份建立服务补贴制度，29个省份建立护理补贴制度，20个省份建立留守老年人关爱服务制度。截至2018年9月，享受高龄津贴、服务补贴和护理补贴的老年人分别达到2680万、354万和61万人。深入开展养老院服务质量建设专项行动，截至2018年9月全国养老服务机构2.93万个左右，床位732.54万张。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】