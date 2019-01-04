中国有低保对象4620万人

本报北京1月3日电 （记者潘跃）记者3日从2019年全国民政工作视频会议上获悉，截至2018年9月，全国城乡低保标准同比增长7.6%、12.9%，低保对象4620万人，全国供养城乡特困人员483万人。此外，民政部、财政部出台《关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》，优化和规范审核审批程序及救助标准，各级财政支出同比增长30%，救助565.8万人次，平均救助水平同比增长9.7%。

在养老方面，各省均已建立高龄津贴制度，30个省份建立服务补贴制度，29个省份建立护理补贴制度，20个省份建立留守老年人关爱服务制度。截至2018年9月，享受高龄津贴、服务补贴和护理补贴的老年人分别达到2680万、354万和61万人。深入开展养老院服务质量建设专项行动，截至2018年9月全国养老服务机构2.93万个左右，床位732.54万张。

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