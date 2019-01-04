1月3日，甘肃省陇南市徽县嘉陵镇稻坪村举行年度股民分红大会，79户入股农民现场领取了共计46万多元的个人与集体分红。据悉，2018年以来，贫困村稻坪村成立徽县青泥岭树蜜稻坪农民专业合作社，将村里79户农民整合到股份制合作社，发展养蜂产业，带动农民在家门口增收致富。图为稻坪村村民尹勇（左）在领取分红。

新华社记者 陈 斌摄

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