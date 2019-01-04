贵州海拔最高高速公路通车

据新华社贵阳1月3日电 （记者李凡）横跨我国云贵高原乌蒙山脉、贵州海拔最高高速公路——六（盘水）威（宁）高速公路3日正式通车，由此打通了一条由贵州西北角通往云南的快捷通道，也将在云贵川三省间连通一条贸易经济合作的便利通道。

据了解，六威高速公路全线总长190公里，主线起自贵州省六盘水市老鹰山镇，止于威宁县中水镇，与云南省昭通市相连，是都（匀）香（格里拉）高速公路的重要路段。六威高速全线共有桥梁157座、隧道32座，桥隧比为44.8%，其中特大桥4座，特长隧道5座，总投资约253亿元。

六威高速通车以后，从六盘水到威宁车程将从原来2个多小时缩短为1小时，从六盘水到昭通的车程将由原来5个多小时缩短为2小时左右。

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