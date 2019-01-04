天津海关关长、党组书记 赵革

改革开放40年来，天津海关始终着眼国家发展大局，坚持“因天津而立，依天津而兴”的理念，秉承在事业发展和生动实践中熔铸而成的职业精神，不断强化监管、优化服务，深化改革、勇于担当，在履行法定职责、维护国门安全、服务国家外贸发展等方面取得了一系列成果，值得深入回顾和思考。

——淬砺敢为人先的创新精神，是取得改革业绩的不竭动力，更是未来迎接机遇挑战的深厚根基。

改革开放以来，天津海关创造了第一本加工贸易手册、第一个全关区无纸化办公、第一个投入使用H986大型集装箱车辆检查系统等多个“第一”，多项科技成果获得国家和省部级科技进步奖项，有效提升了口岸管理水平和贸易便利水平，帮助天津港实现了最初的发轫与腾飞。从1998年起，天津海关作为全国海关通关作业改革首批试点单位之一，开始了集中审单作业等一系列通关作业改革。2014年9月，海关公平、公正、公开的随机派单、随机派员布控查验机制，得到了李克强总理的高度评价，并概括为“双随机，一公开”模式，现已在全国行政执法领域全面推广。敢于在改革中尝试，必然能够在跨越中发展。进入21世纪以来，天津关区税收持续增长，在2006年至2015年连续10年保持全国第二，为国家财政做出了巨大贡献，成为了我国北方对外开放的龙头口岸；2017年，全年监管进出口货物总量17721.01万吨、1872.5亿美元，相比2001年分别增长211.93%和479.40%，天津港集装箱吞吐量已达为1506万标箱，位居全国第七位、世界第十位。

展望未来，改革未有竟时，创新永不止步。在全面深化改革的今天，天津发展面临前所未有的机遇和挑战。天津海关深化改革的任务更重，决心也更大。为保持发展的活力和韧性，天津口岸的创新效能尚需进一步彰显、贸易便利尚需进一步促进、监管能力尚需进一步提升、各类风险尚需进一步防控。这既是改革前行面临的重大课题，也是把握机遇战胜挑战的突破口。天津海关将始终以国家推动高质量发展和高水平对外开放的要求为标准，以广大人民群众和企业的期盼为标尺，全面检验自身工作，哪里有差距，改革就要进行到哪里；哪里有需求，改革就跟进到哪里，用改革的思路和方法解决前进中遇到的各种问题，让改革的红利得到更加充分的释放。

——全力完成使命的担当精神，是开辟发展道路的核心驱动，更是未来走向更高境界的坚定力量。

改革开放以来，天津海关多次承担国家任务，有力服务了国家重大战略在天津的落地实施。2006年，党中央作出了滨海新区开发开放的战略决策，天津海关紧跟中央部署，出台了支持滨海新区开发开放的若干措施，实施便利口岸通关的改革工程和发展保税物流的促进工程，有力推动了滨海新区产业格局全面发展。2014年，习近平总书记提出了京津冀协同发展战略，天津海关相应国家号召，根据总署部署，率先启动了京津冀区域通关一体化改革，掀开新一轮海关改革序幕，惠及三地企业6万余家，为全国海关提供了可复制的成熟经验。2015年，中国（天津）自贸试验区挂牌，天津海关先后出台3批共29项支持措施。在天津市9项被国家复制的经验中，有5项出自海关。在地方政府组织的第三方评估中，天津海关承担的6项创新举措，被评估为全国首创，占天津自贸试验区全部原始创新举措的23.1%。随着“一带一路”战略的实施，天津海关积极完善沿途海关合作机制，支持天津铁路集装箱中心站口岸建设，畅通“津蒙俄”“津新欧”等国际运输通道；2017年全年共监管中欧班列34列，3082标箱。

展望未来，蓝图已绘就，重任仍在肩。天津作为新的东亚大陆桥的重要节点、我国对外开放和经济发展的前沿阵地，正处于发展的重要历史性窗口期。在加快推进“一基地三区”建设的进程中，产业结构仍待优化、创新能力亟待增强、民营经济活力尚需进一步激发，这都是天津在落实国家战略中必须啃下的“硬骨头”、必须趟过的“深水区”，也对天津海关工作提出了更高要求。天津海关将坚定信心、不惧挑战，更加自觉地将关区工作融入到国家改革大局中，在强化监管的前提下促进贸易便利，更好服务国家发展战略的推进落实。

——一心为民为企的服务精神，是开创工作局面的力量源泉，更是未来事业不断发展根本保证。

改革开放以来，天津海关不忘初心，始终恪守为民情怀，鼎力支持地方外贸经济发展。先后两次签署《署市合作备忘录》，强化了海关与地方的合作。在国际贸易形势剧烈波动的情况下，先后在2012年、2014年发布促进外贸稳定增长措施，有效提振了市场信心。改革开放以来，天津海关始终积极支持天津市重大项目建设，为各类减免税项目减免税款从1998年的0.21亿元，增长到2017年的24.1亿元；始终向广大企业和人民群众提供热情周到的咨询服务，12360热线接受咨询从2011年的7522人次，增长至2018年的6万人次。在天津海关的积极支持和扶植下，各类新兴贸易业态在天津蓬勃发展，2017年，海关特殊监管区域进口平行汽车10.3万辆，占全国总量的90%以上；办理租赁进口空载25吨以上大飞机244架，占全国总量的84%；促成空客A330项目顺利投入运营，截至目前共办理10架空客A330飞机入区手续，空客A330项目已累计交付飞机5架。在持之以恒的努力下，天津口岸的营商环境有了明显的改善，2018年前10个月，天津口岸进口整体通关时间89.8小时，同比压缩31%；出口整体通关时间8.11小时，同比压缩60%，口岸通关效率进一步提高，企业通关成本进一步降低。

展望未来，一颗推动发展的赤诚之心将永远不变。当前，随着国家对外开放的不断扩大，天津各类进出口企业数量持续增长，创新活力不断增强；广大人民群众的进出境行为日渐频繁，通关中的个性化诉求不断增加。这些变化，说到底反映了广大人民群众对美好生活的向往。天津海关将始终坚持贴近需求、综合施策、精准发力，既做好国家的“把门人”，更做好人民的“服务员”。针对天津市发展中不断涌现的各类实际需要和合理诉求，做到精准对接，持续优化口岸营商环境，增强广大进出口企业的获得感；切实做到为民、便民、利民、惠民，以更加紧密联系群众的工作作风，回应广大人民群众对美好生活的期望。

——始终追求卓越的进取精神，是不断超越自我的发展定力，更是未来实现与时俱进的关键内因。

改革开放以来，天津海关始终在向着更高的目标迈进，不断向着更高层次、更高水平开拓进取。正是在这种进取精神的支撑下，天津海关的工作不仅在系统内产生了重要影响，更是得到了国务院领导的高度评价，成为了迄今为止海关系统唯一接受过两任共和国总理检阅的直属海关。2005年6月25日，温家宝总理视察天津海关，听取了工作汇报，对海关在国家建设、财政增收、社会稳定和国家安全等方面作出的贡献给予了充分肯定，并寄予殷切期望。时隔九年，2014年9月11日，天津海关接受了李克强总理视察，李总理对海关多项改革工作给予高度评价，肯定海关通过厉行改革“为企业增加了财富，为国家增强了整体竞争力，为政府转变职能提供了重要的启示”，勉励天津海关要“不负盛望，不负其名”。2018年，根据党中央、国务院的总体部署，出入境检验检疫管理职责和队伍划入海关总署，海关事业进入了建设新时代中国特色社会主义新海关的崭新发展阶段。天津海关在扎实履行监管、税收、统计、打私等传统职能的基础上，充分发挥检验检疫技术执法优势，严格守护国门安全。2018年1-10月，共检出进境人员传染病确诊病例111例，妥善处置了“福伦丹”号邮轮群体性腹泻事件；截获进境植物检疫性有害生物44种、2363种次，检出进境动物二类疫病77头次，采取多种手段有效防止了非洲猪瘟疫情通过天津口岸传入；检出不合格进出口食品269批次，退运销毁230批次；检验不合格进口汽车3830批、1.9万辆，退运66批、259辆。通过扎实有效的工作，切实将疫病疫情和不合格产品拒于国门之外，有力维护了国门安全和人民群众生命财产安全。

展望未来，扬帆勇进，实干为要。两任共和国总理的鞭策鼓励、殷殷嘱托，早已成为了天津海关向更高水平不断迈进的强大精神力量；机构改革的顺利实施，为天津海关事业更好更快发展注入了新的力量。天津海关为了完成重任，确定了建设一流海关的发展目标：到2020年，重要领域和关键环节的改革任务取得决定性成果，主要指标位居全国前列，全面建成海关总署党委放心、地方党政认可、社会企业赞扬、海关同行尊敬和干部职工满意的一流海关。路虽远行则将至，事虽难做则必成。在为了美好明天而奋斗的过程中，天津海关将胸怀坚定的信念，始终与时代同步，始终与发展合拍，为社会主义新海关建设目标的实现，贡献自己的智慧和汗水。

四十年栉风沐雨，四十年与时偕行。历史车轮滚滚向前，改变的是岁月的轮回，永恒不变的是天津海关人对国家的忠诚和对事业的追求。在未来的征途上，天津海关将在传承光荣传统和精神财富的基础上，认真落实“政治建关、改革强关、依法把关、科技兴关、从严治关”的部署和要求，大力弘扬“马上就办、真抓实干”作风，切实担负起新形势下的历史重任和使命，为推动高质量发展和更高水平的改革开放作出新的更大的贡献，续写创新发展的绚丽篇章。

(责编：杨曦、仝宗莉)