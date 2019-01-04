商务部：中美将于1月7日-8日举行经贸问题副部级磋商

人民网北京1月4日电 据商务部新闻办公室微信公众号4日消息，商务部新闻发言人在回答记者提问时表示，中美将于1月7日-8日举行经贸问题副部级磋商。

有记者问：有消息称，美方代表团将于1月初访华进行经贸磋商，请问双方磋商是否可以如期举行?

商务部新闻发言人表示，1月4日上午，中美双方举行副部级通话，确认美国副贸易代表格里什将于1月7日至8日率领美方工作组访华，与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论。

(责编：王仁宏、曹昆)