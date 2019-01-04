发改委：批复武汉市城市轨道交通第四期建设规划 

人民网北京1月4日电 据国家发展改革委官方网站消息，为支撑武汉市重点发展地区建设和城市空间布局，完善城市综合交通体系，缓解城市交通拥堵，发改委批复武汉市城市轨道交通第四期建设规划，
据发改委介绍，原则同意武汉市城市轨道交通第四期建设规划，建设12号线、6号线二期、8号线三期、11号线三期（武昌段首开段、新汉阳火车站段和葛店段）、7号线北延线、16号线、19号线、新港线项目，规划期为2019-2024年。
加强城市轨道交通与综合交通系统的衔接。统筹做好城市轨道交通与高速铁路、城际铁路和市域（郊）铁路的规划布局，研究提升城际铁路公交化服务水平的有效措施，着力构建多层次、一体化的都市圈轨道交通网络。优化交通枢纽的换乘设计，做好车站周边的城市道路交通衔接，提升旅客出行的安全性、便捷性。加强城市轨道交通枢纽综合立体开发，发挥土地增值效益，促进城市轨道交通可持续发展。
资金安排方面，近期建设项目总投资为1469.07亿元，其中资本金占40%，计587.6亿元，由武汉市政府及经开区（汉南区）、新洲区、黄陂区、江夏区、东西湖区、东湖高新区、葛店开发区财政资金承担；资本金以外的资金以银行贷款为主，并辅以多元化融资模式。
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