原标题：苹果下调一季度营收预期

苹果下调一季度营收预期

本报讯(记者 赵鹏)国产手机2018年一路高歌猛进，国际巨头苹果的日子却不好过了，新iPhone陷入了卖不动的局面。记者昨天获悉，苹果宣布2019年第一季度的营收预计为840亿美元，低于最初预计的890亿美元至930亿美元。

苹果公司CEO库克在一封致投资者的信中解释，“虽然我们预料到了将在至关重要的新兴市场上面临一些挑战，但并未预见到大中华区减速的规模。”库克解释，2017年苹果高端新品iphoneX主要在第四季度上市销售，造成基数较高。同时，苹果新品Watch4、iPad Pro、MacbookAir虽然集中上市，但却出现了供应瓶颈，而Airpods也同样是供给跟不上。此外，新兴市场经济疲软也大幅影响了iPhone的销售。

库克还披露，除了大中华区销售下滑外，苹果的这次新品升级在其他发达地区的销售也不如预期强劲。招商证券分析师认为，在国产手机强劲冲击的挤压之下，苹果手机整体已进入存量市场阶段。

在苹果发展势头放缓之际，国产手机增长较为强势。近日华为高调声明，2018年智能手机全球出货量已超过2亿部，成为全球第二大智能手机厂商。同时公开数据显示，小米在2018年第三季度的全球智能手机出货量达到3300万部，以创纪录的9%市场份额排名第四，前一年同期仅为7%。

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