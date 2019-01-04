国内航班燃油费重回零元时代
本报讯(记者 曹政 实习生 刘思敏)深圳航空、祥鹏航空、海南航空、大新华航空等多家大型航空公司近日纷纷“官宣”，针对国内航班附加燃油费进行调整，自1月5日出票起，暂停收取国内航线旅客运输燃油附加费，最低可至0元。这表明，国内航线燃油附加费再次进入0元时代。
按照上述几家航空公司发布的消息，将暂停收取燃油附加费。以北京到成都的航班为例，在1月5日之后购买机票，一个成年人乘机一次可以节省30元。据了解，2009年，国家发改委同民航局建立了民航国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格的联动机制，由航空运输企业依据航空煤油价格的变动情况，在规定范围内自主确定具体收取费用。 2018年12月5日，国内航线燃油附加费标准为每位旅客10元或30元(800公里以下航线/800公里以上航线)。公开信息表明，航空公司在今年暂停收取国内航线燃油附加费，与今年1月国内航空煤油出厂价下降有关。截至发稿前，国航、南航、东航三大航尚未公布下调燃油附加费用的信息。
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