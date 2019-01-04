国开行：以开发性金融服务农业农村优先发展 

1月3日，国家开发银行党委书记、董事长赵欢主持召开党委会，传达学习中央农村工作会议和全国扶贫开发工作会议精神，深刻学习领会党中央、国务院关于做好“三农”工作的战略安排和总体要求，研究部署国开行贯彻落实有关工作。赵欢在会上要求，国开行要进一步把思想和行动统一到党中央决策部署上来，采取强有力举措，切实加大工作力度，确保国开行服务“三农”工作方向准确、措施有力、成效良好，为促进“三农”发展、实现“两个一百年”奋斗目标作出更大贡献。

国开行党委副书记、行长郑之杰，党委委员、副行长周清玉、张旭光、蔡东、马欣、刘金出席会议。

赵欢表示，党的十八大以来，习近平总书记对做好“三农”工作作出一系列重要论述，党中央作出了实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战、推进农村改革发展等一系列重大决策部署，明确了新时代“三农”工作的大政方针和目标任务，为国开行做好金融服务提供了根本遵循和行动指南。国开行要深入学习领会，提高思想认识，坚持农业农村优先发展，牢牢把握稳中求进总基调，落实高质量发展要求，对标全面建成小康社会必须完成的硬任务，适应国内外环境变化对我国农村改革发展提出的新要求，紧紧围绕中央农村工作会议提出的重要任务，抓重点、补短板、强基础，为深入实施乡村振兴战略、决胜全面小康注入动力。

赵欢强调，国开行是服务国家战略的开发性金融机构，要按照党中央、国务院有关要求，充分运用服务国家战略、依托信用支持、市场运作、保本微利的开发性金融功能，积极发挥中长期投融资优势，聚焦重点，精准发力，开创开发性金融服务国家“三农”战略新局面。一是聚焦重点难点，全力支持打赢脱贫攻坚战。确保精准扶贫贷款发放力度不减、质量提升，集中力量攻克深度贫困，大力推进产业扶贫，提升脱贫攻坚质量，用心用力用情支持打赢脱贫攻坚战。二是推进农村人居环境整治，补齐农村基础设施和公共服务短板。支持村容村貌整治提升工程、农村基础设施建设和节水供水、饮水安全等工程，支持农村地区宽带网络和移动通信网络覆盖，缩小城乡数字化差距。三是推动农业供给侧结构性改革，夯实粮食生产和农业发展基础。持续加大对高标准农田、现代农业产业园建设的支持力度，增强现代农业发展质量效益和竞争力。利用好“两个市场、两种资源”，积极稳妥加大国际农产品市场和国外农业资源利用力度。四是支持发展乡村产业，拓展农民就业空间和增收渠道。重点支持发展高质量特色化的乡村产业，培育当地品牌，做优地理标志农产品。支持主产区农产品就地加工转化增值，形成农村经济的新增长极。创新农业产业链、价值链与农民利益联结的新模式，推动农民分享产业链增值收益。

赵欢要求，国开行要加大对“三农”业务支持保障和资源倾斜力度，提升开发性金融服务水平。一是加强组织领导，把服务“三农”发展作为重点工作予以安排和部署。二是加强重点推动，加大对“三农”领域的中长期信贷支持力度。三是加强支持保障，优先考虑“三农”的金融服务需求，加强政策创新与支持引导。四是加强作风建设，将服务“三农”发展、推进乡村振兴、打赢脱贫攻坚战作为加强党建的重要载体，锤炼求真务实的工作作风，强化敢于担当、开拓创新的工作意识。五是积极主动防控风险，坚持防控风险和服务发展并重，从源头确保业务合规开展、风险可控。

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