十二部门：对倒卖非法稀土矿产品等违规企业严肃处理

人民网北京1月4日电 据工信部网站消息，《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》（国发〔2011〕12号）发布以来，稀有金属部际协调机制成员单位联合地方开展了多轮打击稀土违法违规行为专项行动，查处了一批典型案件，行业秩序明显好转，营造了较好发展环境。但受利益驱使，私挖盗采、无计划生产等黑稀土问题仍时有发生，严重干扰市场秩序和合法企业正常生产经营活动。为进一步规范市场秩序，提升行业发展质量，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、公安部、财政部、自然资源部、生态环境部、商务部、应急管理部、国务院国有资产监督管理委员会、海关总署、国家税务总局、国家市场监督管理总局联合发布关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知。

《通知》强调，加大对重点资源地和矿山动态督查力度，坚决依法取缔关闭以采代探、无证开采、越界开采、非法外包等违法违规开采稀土矿点（含回收利用），没收违法所得，彻底清理地面设施。严格管控压覆稀土资源回收，对本区域压覆稀土资源回收项目进行全面清理，已有压覆稀土资源回收项目要严格按照批复文件和环境影响评价报告开展工作，做好矿点生态环境恢复和综合治理，严防安全和生态破坏事件。

《通知》表示，督促辖区内稀土集团每年按时公示其所属正在生产的稀土矿山名单（含压覆稀土资源回收项目）和所有冶炼分离企业名单，接受社会监督，并在稀土产品追溯系统中如实填报原材料采购（含进口矿采购数量）、实际产量、销售量、库存等信息。结合年度稀土开采和冶炼分离总量控制计划、稀土产品追溯系统、稀土增值税专用发票开具量、资源税完税证明等数据，定期核查计划执行情况，严禁开展代加工业务。对存在收购、加工和倒卖非法稀土矿产品，超计划生产，进口手续一证多用等违法违规行为的企业，依法依规严肃处理。

《通知》指出，建立稀土行业诚信体系、稀土企业社会责任报告等制度，定期评估会员企业政策法规执行情况，及时取消有违法违规行为记录企业的会员资格。健全违法违规行为举报奖励办法，在行业协会、商会门户网站发布举报电话和邮箱，对举报违法违规行为的企业和个人予以奖励。

此外，建立联合督查机制，每年针对地方政府、稀土集团落实整顿要求情况组织1次专项督查。将私挖盗采、加工非法稀土矿产品作为督查重点，对存在工作进展缓慢、政策长期不落实、玩忽职守，参与、纵容甚至包庇违法违规活动等行为的地方和企业，依法追究相关人员责任。

(责编：赵爽、仝宗莉)