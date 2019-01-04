第十三届中国汽车三四级市场营销盛典在京举办

活动现场全景

人民网北京1月4日电（记者于凯）1月4日，第十三届中国汽车三四级市场营销盛典暨百强巡展系列活动15周年启动仪式在北京举办。原机械工业部部长何光远，中华全国新闻工作者协会书记处书记潘岗，中国机械工业联合会执行副会长张克林，中国能源汽车传播集团董事长、总裁、中国汽车报社社长何伟，中国能源汽车传播集团副总裁、中国汽车报社有限公司总经理辛宁，中国能源汽车传播集团副总裁、中国城市报社总编辑杜英姿，中国能源汽车传播集团副总裁、中国汽车报社总编辑桂俊松，中国能源汽车传播集团党委副书记魏顺庆，中国汽车报社副总编辑胡轶坤等行业领导、专家等300余人出席了大会。

中国机械工业联合会执行副会长 张克林

张克林在致辞中说，中国汽车市场的迅猛增长得益于以中小城市为代表的广大三四级市场的快速崛起。我们相信，凭着汽车企业开拓三四级市场的初心不渝，凭着不信春风唤不回的信念与执着，三四级汽车市场的明天一定会更兴旺，中国汽车市场的明天一定会更繁荣。

何伟在致辞中分析，从市场层级来看，三四级及以下市场的汽车消费虽暂时受抑，但第一辆车的刚需消费远未饱和，大规模的换购消费也将从发达地区向次发达地区次第展开。所以， 三四级市场中长期仍是中国汽车市场的主体。2019年是百强巡展系列活动15周年，我们将通过继续创新，为汽车企业、经销商和消费者提供更好服务。希望有更多的企业利用这一平台营销三四级及以下市场，助力新一轮汽车市场的增长。

中国汽车工业协会常务副会长 董扬

中国汽车工业协会常务副会长董扬认为，现在中国汽车产品的主要市场，已从一、二线城市转移到三、四线城市和广大农村，中低收入人群开始成为家庭首辆购车的主力。另一方面，中国汽车市场已由快速增长期转入稳定增长期，以家庭首购车辆为主转向首购与换购并重。

作为中国汽车三四级市场的重头戏，现场进行的“中国汽车三四级市场年度车型奖”“中国汽车三四级市场年度营销奖”颁奖典礼把现场气氛推至高潮。据介绍，本次评选依据的的数据来自百强巡展系列活动大数据平台以及相关行业机构数据，涵盖三四级市场所有区域及各层次消费人群，具有很强代表性。奖项的推出，也是鼓励和推动汽车企业继续强化对三四级及以下市场的营销，为中国汽车市场新一轮的增长打下坚实基础。在与会者热切关注下，出席盛典的领导为获奖者颁发了奖杯和证书。

嘉宾上台颁奖

中华全国新闻工作者协会书记处书记潘岗，中国机械工业联合会执行副会长张克林等共同走上主席台按下手印，宣告百强巡展系列活动十五周年活动正式启动。

据介绍，创办于2004年的百强巡展系列活动今年迎来15周年，15年间在全国23个省份的150多座城市，累计举办了1200余场汽车营销活动，共帮助51万消费者实现了汽车梦，带动了地方汽车消费的增长，促进了三四级市场的发展。如今，百强巡展系列活动已成为线上数据集客、线下营销场景打造，线上线下互动融合的整合营销平台。在迎来十五周年之际，主办方研究制定了诸多新的举措，力争通过持续创新为厂商和消费者提供更好服务，其核心就在于通过优化站点，通过“数据化+社交化”的集客手段及“线上+线下结合”，为企业客户提供包括数据采集、交易场景打造、营销赋能、数据分析、品牌推广等全链条式营销服务，让参展品牌实现更多的销售转化。

(责编：岳弘彬、曹昆)