北京新老机场明确各自定位营运目标

据新华社北京1月4日电 （记者齐中熙）记者4日从民航局获悉，即将于今年投入运营的北京大兴国际机场定位为大型国际航空枢纽、国家发展一个新的动力源、支撑雄安新区建设的京津冀区域综合交通枢纽，将在2021年和2025年分别实现旅客吞吐量4500万人次、7200万人次的建设投运目标。

为确保北京大兴国际机场安全、平稳、有序转场投运，促进北京“一市两场”国际双枢纽建设均衡发展，民航局正式印发《北京大兴国际机场转场投运及“一市两场”航班时刻资源配置方案》和《北京“一市两场”转场投运期资源协调方案》。配置方案和协调方案分别适用于境内航空公司、港澳台地区及外国航空公司，有效期均为北京大兴国际机场投运之日起至2022年3月26日。

配置方案和协调方案规划了北京“一市两场”的定位目标。除北京大兴国际机场外，北京首都国际机场定位为大型国际航空枢纽、亚太地区重要复合枢纽、服务于首都核心功能，将在现有基础上，缓解“拥堵”，提质增效，实现旅客吞吐量8200万人次的工作目标。在发展目标上，两场将形成协调发展、适度竞争、具有国际一流竞争力的“双枢纽”机场格局，推动京津冀机场建设成为世界级机场群。

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