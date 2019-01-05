2018年是坚定向前的一年，海归们接续奋斗，在祖国大地上开始新的征程。

“一花独放不是春，百花齐放春满园。”改革开放40年，海归是这满园春色中缤纷秀丽的一朵。在过去的一年，从传统产业到新兴热门行业，到处活跃着海归的身影。

“岁月不居，时节如流”，脚下的土地承载着海归拼搏的记忆。从一线城市到“新一线城市”；从焕发新貌的工业老城到生机勃勃的时尚都市；从沉淀千年的古都到山青水美的乡村……海归看到了更多的可能性。

2018年，有更多低年龄段的留学生回国创业，年龄是短板，也可变成优势；不成熟是事实，却可以充满勇气。

2018年，我们看到了更多“接地气”的创业项目，它们关乎民众“柴米油盐”的需求，看似琐碎，却更有“烟火气”。

2018年，海归创业的故事从金字塔尖的高新技术讲到寻常巷陌的热乎煎饼。一帧帧创业片段，在波澜壮阔的时代洪流中，汇成了一幅难忘的拼搏画面。

“核心技术+资源积累”

回望我们2018的全年报道不难发现，海归创业日益朝着多样化、宽领域、高层次的方向发展。着眼于国家发展战略，结合自身专业所长和兴趣特点，海归正在奋力“开疆扩土”。

2017年7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，其中提到要“加大高端人工智能人才引进力度。开辟专门渠道，实行特殊政策，实现人工智能高端人才精准引进”。而在2018年，AI仍旧始终保持着对海归的吸引热度。

与此同时，在大数据、智能制造、生物医药、泛互联网等众多高附加值产业中，海归凭借自身技术优势站稳脚跟、施展才华。不仅如此，立足于用户的众多细小需求，也催生了许多关注点更微观的创业项目——住房、养老、教育、医疗……衣食住行，柴米油盐，“以人为本”的出发点也成为2018年海归创业札记中的亮眼一笔。

值得注意的是，创业“同路者”不断增多、高素质人才回流加速，一定程度上也垒高了创业门槛。以曾掀起创业热潮的“共享单车”为例，模式创新背后，技术含量却并不高，但是具有较强可操作性的模式创新，曾是几年前海归创业的关注热点。然而，在2018年，无论是创业者还是投资人，关注焦点都更多地转移到技术创新上。关注创业者的技术背景，是否有实打实的技术创新，将成为今后海归创业比拼的重点。

因此，海归创业者要沉下心积累，争取在核心技术上有所突破。有业内专家曾谈到，对年轻的海归创业者来说，靠资本介入、“烧钱”获得用户数量创业的途径在逐渐窄化，复杂的工业问题最终还是要依靠技术硬实力来解决。

“核心技术+资源积累”，才是海归未来在市场化创业竞争中的一把利剑。

“接地气”，从零开始

纵观2018年海归创业局面，一方面是“高精尖”，另一方面，海归也在向更加“接地气”的行业发力。

文创、幼教、营养食品、口腔护理……归国“创客”瞅准了多样化需求背后的商机。这些服务类创业项目相较高技术领域的创业来说，技术要求低，在创业初期对资源支持的要求少。关注本土化服务类项目，“量力而创”，不再一股脑地扎入“风口”产业、“高端”行业，是创业者理性衡量自身创业条件的表现，而创业“接地气”，也是很多海归创业者在深入了解了国内市场后做出的冷静选择。

在2018年11月举办的海归创新创业广州峰会上，曾有与会者指出，过去，海归创业初期时常会面临对本土商业环境了解不够的问题，这也是在当时亟待解决的短板。有些创业者在外留学，虽积攒了技术实力，却缺乏对国内消费趋势、相关产业政策的了解。

2018年，这种情况有所改观。一些海归团队开始在创业前提前回国，熟悉国内情况，花费时间和精力认真做市场调研，把握国家经济的宏观走向、了解行业政策，熟悉行业内涉及产品、管理、市场等多方面情况。知己知彼——是海归摆脱创业初期“调研不足”困境的的一剂良方。

出国或回国都不再是什么新鲜事的今天，随着归国高水平人才数量的增长和国内优秀毕业生竞争力的上扬，海归头上的“光环”正在褪色。摆平心态、一切从零开始，才是刚刚开启创业征程的海归应有的心理准备。

在“新一线”城市占得先机

从创业地点的选择来看，北上广深的魅力犹在，但一批“新一线城市”凭借优厚的引才政策，也在这场不断升级的“抢才大战”中占得先机。完善的基础设施，较低的生活成本、良好的交通状况，在创业这本“经济账”上，“新一线城市”拥有日渐可观的筹码。

对于海归创业者来说，更为关键的是，从前只能在“北上广深”获得的资金、场地或者人才等创业资源，如今可以以更便捷的方式和更易承受的成本，在更多的中国城市里获得。曾任中关村管委会副主任的夏颖奇在接受本报采访时感慨地说：“20年前你想回国创业，只能来中关村，因为当时全国只有一个中关村。现在不一样了，你去杭州、去南京、去武汉……都会有很好的发展机会。”

根据《2018年中国海归就业创业调查报告》发布的数据，浙江、江苏在海归选择回国落脚点上，占据了除“北上广深”之外的最多权重，四川、陕西也紧随其后，这无疑赋予了海归更多选择。在一线城市人才扎堆、竞争激烈并且有疏解城市功能的需求压力之下，强势崛起的“杭宁蓉汉”等地凭借自身城市发展红利，吸引了不少留学归国人才进驻。同时，稳步发展的各地留创园、孵化器，完善的配套措施精准对接个人需求，也为诸多年轻海归免去了后顾之忧。

创业领域的性质不同，决定了“北上广深”在一些行业有着不可替代的优势，但对于2018年的一些服务类行业创业者来说，避开北京、上海背后的高成本、强竞争和相对饱和的市场，的确换得了创业初期更多坚持下去的可能性，而他们也在这些“新兴”城市的引智政策中真切地尝到了甜头。

(责编：马昌、袁勃)