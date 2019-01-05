2019 惠民新政有哪些？

走进2019年，更多惠民政策的实施将为人民生活带来福利：更多贫困人口将实现脱贫，个税改革红利进一步释放，生娃、用药、孩子入学等民生领域都将发生变化。
■ 1000多万贫困人口脱贫
“村里变化真的太大了，很多事情以前想都不敢想！”去年，河北省沧州市东光县退出贫困县序列。该县柴王村村民王庆炳说，过去村民们喝水都要到几十里外去挑，而现在村子里公路平整、家家户户都有了网络。
2019年，中国还将有1000多万农村贫困人口摆脱贫困。新一年，中国将做好“三区三州”和199个深度贫困县脱贫攻坚的工作。通过确保真脱贫、保持政策稳定、建立稳定脱贫长效机制等措施防止返贫，让贫困地区条件进一步改善，贫困群众的收入和获得感进一步提升。
■ 个税改革减轻生活压力
对于普通城市居民来说，个税改革是大家更关心的话题。“元旦期间家人聚会，我儿子提到了新个税专项附加扣除政策，说房贷和孙女的教育费都被考虑到了，加在一起能减轻不少压力。”北京市民李玉霞阿姨说。
包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人等6项个人所得税专项附加扣除政策已经正式实施。更让大家感到便利的，是通过手机应用程序或者登陆电子税务局网站，就可以快捷方便地填报信息，享受个税改革的红利。“页面设置很清晰，可以很快地找到填写入口，简单便利。”第一时间使用手机应用程序填报了信息的北京市民李杰林说。
■ 切实减轻百姓用药负担
去年大热的电影《我不是药神》，引发社会对抗癌药品的关注。为切实减轻百姓用药负担，2019年有不少新政策与之相关。
自1月1日起，中国对706项商品实施进口暂定税率，对94项能源资源产业商品不再征收出口关税。其中药品原料方面包括多种抗癌药原料和罕见病药原料，2019年暂定税率均为零。同时，国家还在加快落实仿制药供应保障和使用规范，将仿制药技术研发列入国家科技计划，加快提高上市药品质量，首批仿制药目录拟于今年6月推出。2020年起，每年年底前发布鼓励仿制的药品目录。
对此，河北省衡水市中医医院肿瘤科主任张永智表示：“我们和患者一样感到高兴。很多药物原来病人用不起，新的政策能大幅促进药价下降，既减轻了病人的痛苦、改善治疗效果，又给患者家庭减少了经济负担。”
■“部编本”覆盖中小学
对孩子们来说，2019年的学习生活也会发生不少变化。
2017年9月起，全国义务教育阶段公立中小学初始年级的语文、历史、道德与法治3个科目启用教育部统编教材。到2019年，“部编本”将覆盖义务教育阶段所有年级。
教材主编、华东师范大学教育学部课程与教育研究所教授高德胜表示，新教材讲求“德”也重视“法”，德育的实效性是教材编写过程中重要的考量。作为一线教师，天津钢管公司小学语文教师祖跻洲表示：“新教材受到了学生们的欢迎，课本中精美的插图激发了学生们的学习兴趣。”
■ 规范小区配套幼儿园建设
学前教育是孩子学习的开端，有着不可替代的作用。《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》规定，2019年6月底前，各省（区、市）要制定小区配套幼儿园建设管理办法。配套幼儿园由当地政府统筹安排，办成公办园或委托办成普惠性民办园，不得办成营利性幼儿园。对存在配套幼儿园缓建、缩建、停建、不建和建而不交等问题的，在整改到位之前，不得办理竣工验收。
“种种监管措施和机制，实际上是在鼓励和引导有教育情怀的人士脚踏实地办教育，用有温度的资金办有良知的教育。”南京师范大学教授虞永平评论说。
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