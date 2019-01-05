央行降准1个百分点 长期增量资金支持实体经济

据新华社北京1月4日电 （记者吴雨）中国人民银行4日决定，下调金融机构存款准备金率1个百分点，同时一季度到期的中期借贷便利（MLF）不再续做。此次降准及相关操作净释放约8000亿元长期增量资金，有利于支持实体经济发展。

中国人民银行的公告称，决定下调金融机构存款准备金率1个百分点，其中，2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。同时，2019年一季度到期的中期借贷便利不再续做。这样安排能够基本对冲今年春节前由于现金投放造成的流动性波动，有利于金融机构继续加大对小微企业、民营企业支持力度。

(责编：杨曦、曹昆)