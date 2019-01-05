确保落实支持普惠金融发展政策 有效缓解企业融资难融资贵问题

新华社北京1月4日电 1月4日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强到中国银行、中国工商银行、中国建设银行考察，并在银保监会主持召开座谈会。

李克强先后来到中行营业厅和工行、建行的普惠金融事业部，了解小微企业贷款规模、成本和便利情况，对他们瞄准小微企业融资难点、运用“互联网+”等创新模式、增加小微企业贷款和降低成本予以肯定。李克强说，稳就业主要靠千千万万小微企业，小微企业发展离不开普惠金融支持。普惠金融是利国利民的大事业，前景无限。他勉励几家国有大型银行要带头为民营、小微企业提供细致周到的服务，借鉴国际经验，打造普惠金融金字招牌，促进市场主体活力的普遍增强，提振企业发展的信心。

座谈会上，人民银行、银保监会主要负责人作了汇报。李克强充分肯定金融系统广大员工贯彻党中央、国务院部署所做的卓有成效工作。他说，去年以来，面对复杂严峻形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持实施稳健的货币政策，不搞“大水漫灌”，运用定向降准等多种工具，适时预调微调，尤其是出台一系列针对性措施，着力解决小微企业融资难融资贵等问题，强监管、防风险取得阶段性成效，宏观杠杆率总体趋稳。今年经济发展面临新的下行压力和诸多挑战。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策的连续性稳定性，注重加强宏观政策逆周期调节，实行普惠性减税和结构性减税，适时运用好全面降准、定向降准和再贷款、再贴现等政策工具，加大对实体经济特别是民营、小微企业的支持，为保持经济平稳健康发展提供支撑。

李克强指出，金融服务实体经济，关键是要适应经济运行保持在合理区间、稳定就业的需要。只有经济好了，金融才能稳定和发展。要保持稳健的货币政策松紧适度、流动性合理充裕，着力疏通传导渠道，优化信贷结构，打通资金到达实体经济的“最后一公里”。要用更大力度解决融资难融资贵问题，着力做到小微企业贷款扩量降本，国有大型银行要带头。对遇到暂时困难的好企业也要给予合理支持，不能盲目抽贷断贷。坚决制止存贷挂钩等不合理行为。积极发展直接融资，促进资本市场健康发展。要把握好金融服务实体经济和防范化解风险的平衡，提高综合监管效能，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

李克强说，要确保落实支持普惠金融发展的相关政策，完善银行小微企业贷款考核办法，细化尽职免责规定，建立银行发展普惠金融的有效激励机制。加强金融与其他宏观政策协同配合，支持扩大有效投资、促进国内消费，提高金融服务实体经济水平。

刘鹤、肖捷、何立峰参加上述活动。

(责编：杨曦、曹昆)