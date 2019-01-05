原标题：假个税APP蹭热点窃信息 税务总局提醒下载正版

正规军只有一个 别在非正规渠道下载 国税总局提醒——

当心假个税APP蹭热点

随着新个税法从本月初开始实施，国家税务总局推出的“个人所得税”APP立刻进入很多软件商店的下载排行榜。来自国家税务总局的信息也显示，这几天个税APP的下载量和注册量大幅提升。不过北青报记者在采访中也了解到，随着国家税务总局的个税APP大热，很多来自商业公司制作的各类“个税”APP也成为热门，这其中有的针对纳税人的具体情况提供更个性化的服务，但也有的纯属蹭热点，甚至有的纯属恶意软件窃取个人信息。对此，税务部门提醒广大用户，由于个税登记涉及很多个人隐私信息，用户在选择应用软件时务必谨慎，尤其不要在非正规渠道下载软件、登记个人信息。

在一家互联网公司工作的小赵元旦假期期间收到一条自称来自单位财务部门的短信，要求其点击链接下载一款APP，登记个人信息以便享受新个税的优惠政策。虽然犹疑为何事先没收到单位通知，但由于正值放假，他也没好意思打扰财务部门的同事，就直接下载了一款叫“个税信息登记”的小程序。在随后的信息登记过程中，凭借着程序员的直觉，他感觉有些不对劲，于是从手机的软件商店进行搜索，发现这并不是正版的国家税务总局“个人所得税”APP。于是他果断停止了信息登记，上班后经过咨询，这条短信果然不是单位财务部门发送的，很可能是钓鱼链接。

北青报记者了解到，随着新个人所得税法的实施，一批仿冒国家税务总局“个人所得税”APP的软件也悄然现身网络。其中有一些是正规公司开发的，也有的来路不明。昨天北青报记者从手机软件商店里输入“个人所得税”后搜索，除了国税总局版的APP外，包括“全国个税计算器”“全国个税查询”“个税小帮手”“个税管家”“个人所得税计算器”“新个税计算器”“个税助手”“个税在线”“51个税管家”等一大批与计算个税相关的软件全被搜索出来。由于新实施的个税法增加了很多个性化扣除内容，因此这些“个税”APP基本都需要用户填报很多个人信息，包括配偶、子女、老人的身份信息，以及住房情况等内容。

这就给一些不法APP窃取个人信息带来了机会。此前360安全团队发布的消息，已经检测到伪装成官方APP的木马样本。腾讯手机管家团队也透露，已查杀了“个人所得税查询”“税率计算器”“个人所得税计算器”等打着免费幌子诱导用户下载的病毒软件。对此，国家税务总局也发文提醒纳税人务必通过税务部门官网下载正版APP，如发现可疑程序及时向税务机关反映。国家税务总局提醒，纳税人可通过国家税务总局官网、各省税务局官网及主要收集应用市场下载正版APP。(记者 张钦)

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涉税专业服务机构

不得借改革之机乱收费高收费

昨日，国家税务总局发布通知称，要求涉税专业服务机构不得借个人所得税改革实施之机乱收费、高收费。不得蒙蔽纳税人或扣缴义务人谋取不当经济利益，损害纳税人或扣缴义务人合法权益。

通知要求，涉税专业服务机构应当按照《涉税专业服务监管办法(试行)》相关规定，严守职业道德、规范执业行为，提高服务质量。不得借个人所得税改革实施之机乱收费、高收费。不得蒙蔽纳税人或扣缴义务人谋取不当经济利益，损害纳税人或扣缴义务人合法权益。不得以税务机关名义或利用参加志愿者活动、公益活动之机招揽生意。

通知还要求，税务机关应当严肃查处“黑中介”“中介黑”问题。对未纳入涉税专业服务监管但却从事个人所得税有偿服务、采取不正当方式招揽生意、损害纳税人或扣缴义务人合法权益的机构，应当限期将其纳入监管；对纳税人、扣缴义务人举报投诉借个人所得税改革实施之机蒙蔽纳税人谋取不当经济利益的涉税专业服务机构及从事涉税服务人员，应当按照《涉税专业服务监管办法(试行)》第十四条、第十五条规定，采取约谈、责令限期改正、暂停受理所代理的涉税业务、纳入涉税服务失信名录等监管措施予以处理，并对相关涉税专业服务机构和从事涉税服务人员扣减信用积分、降低信用等级、进行执业负面记录。(记者 王荣辉)

(责编：杨曦、曹昆)