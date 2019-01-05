全国铁路今起调图：超长版“复兴号”上线运营

今日起，全国铁路将实施新的列车运行图。此次调图后，成都、青岛等城市到北京将更加快捷，与此同时，超长版“复兴号”动车组也将与旅客正式见面，带来不同的乘车体验。
“复兴号”动车组开行范围进一步扩容
1月5日起，伴随铁路调图，“复兴号”动车组列车的开行范围将进一步扩大，覆盖长三角高铁线。
调图后，新增始发终到城市有黄山北、温州南、苍南、淮北、千岛湖、台州等，车次分别为G351/G352次、G7337/G7332次、G7625/G7334次、G7410/1 G7412/09次、G31/G40次、G7541/G7508次等。
另外，根据新图安排，1月5日起新增的兰州西(兰州)至重庆北D752/1次、兰州至重庆北D754/3次将首次采用动车组运行，全程运行约7小时，较目前兰渝铁路最快普速客车压缩近3小时，这也是动车组列车在兰渝铁路全线首次载客运行。
与此同时，成都、重庆将首次开行到福建厦门、浙江温州的高速动车组。
其中，成都东至厦门北的G2371/2次动车组，沿途椭厍煳鳌⒐笱舳、怀化南、长沙南、南昌西、三明北等车站，高铁把成都、重庆、贵阳三座内地“旅游网红城市”与厦门这座沿海“旅游打卡城市”相连，四城居民往来又添新的选择
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