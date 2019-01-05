长江千里水云阔 绿色发展谱新篇

“长江千里，烟淡水云阔”，美丽丰饶的长江水道孕育了绵延数千年的华夏文明，自古就是江山如画、经济繁荣的代指。然而，曾几何时，我们的母亲河病了：流域生态功能退化严重，岸线、港口乱占滥用，污水废水源源不断……

“要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发。”2016年1月5日，中共中央总书记习近平在推动长江经济带发展座谈会上大声疾呼，“推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑，走生态优先、绿色发展之路。”铿锵有力的话语为母亲河新发展指明新航向。

时光荏苒，转眼三年过去了。如今，长江沿线各省市正呈现出空气新、环境美、百姓富的崭新格局。

铁拳治污 “一盘棋”共抓大保护

习近平指出：“要优化已有岸线使用效率，把水安全、防洪、治污、港岸、交通、景观等融为一体，抓紧解决沿江工业、港口岸线无序发展的问题。”长江生态修复刻不容缓，沿江各省市纷纷行动起来，整治岸线，清零化工，出铁拳治沉疴。

曾经，长江湖北宜昌段200多公里的岸线上，分布着总长上千公里的沿江化工管道，并形成宜昌第一个产值过千亿元的产业。2016年，宜昌痛下决心，向“化工围江”宣战：沿江一公里范围内化工企业3年全部“清零”。

湖北整治长江岸线的行动声震全国。一年里，长江干线367座非法码头被坚决取缔，一批码头规范提升，腾退岸线143公里。又一年，完成整治的码头全部复绿，面积达565万平方米，岸绿水净的景色重现长江。

不止湖北，重庆全市坚决禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工项目，严禁在5公里范围内新布局工业园区，守好产业准入“绿色门槛”。

“我们对安全风险高、环境问题突出的项目，一票否决，必须从源头上控制环境风险。”重庆市长寿经开区环保局副局长熊彬表示。3年来，长寿累计拒绝总投资165亿元的17个项目入园，关停了18个距离江岸一公里范围内的化工项目，大力推动22家化工企业“退城入园”。

“君住长江头，我住长江尾”。长江上中下游一损俱损，一荣俱荣。因此，党中央多次强调，长江经济带的各个地区在发展过程中一定要从整体出发，树立“一盘棋”思想，共抓大保护。

2012年，安徽和浙江两省在新安江流域实施全国首个跨省流域生态补偿机制试点，历时6年交出满意答卷，新安江成为全国水质最好的河流之一。

以邻为镜，2016年12月，长江中游的江西、湖南、湖北三省签署协议，建立省际协商合作机制,合力抓好湖泊湿地管理保护、生态修复，共同将长江中游建成长江经济带生态文明先行区。

2017年6月，在重庆召开的首届长江上游地区省际协商联席会议上，重庆、四川、云南、贵州四省市审议通过《长江上游地区省际协商合作机制实施细则》。

2018年2月，云南、贵州、四川三省正式签署赤水河流域横向生态补偿协议，以保护素有“美酒河”之誉的长江上游支流赤水河。

从“下禁令”“立规矩”到“大保护”“一盘棋”，长江经济带沿江各省市日渐呈现出生态美、百姓富的新样貌。

腾笼换鸟 新动能引领新发展

长江经济带全长6300公里，流经上海、江苏、浙江等11省市，在生态保护方面至关重要，在中国经济盘子中的分量更是举足轻重。

长江经济带各省份经济总量占比长期超过全国的40%。2018年上半年，11个省市中有10个经济增长表现优于全国6.8%的增速，其中贵州、云南、江西等7个省份跻身全国增速前十，组成中国经济增长的“第一方阵”。

“共抓大保护、不搞大开发”不是不要大的发展，而是要立下生态优先的规矩，倒逼产业转型升级，实现高质量发展。“为新动能发展创造条件、留出空间，进而致力于培育发展先进产能，增加有效供给，加快形成新的产业集群，孕育更多吃得少、产蛋多、飞得远的好‘鸟’，实现腾笼换鸟、凤凰涅槃。”习近平用生动的譬喻为长江经济带在改革新时期的发展指明方向。

破“旧”立“新”迅速成为长江经济带各省市的发展共识。依托地区优势资源，各地纷纷加速旧产能淘汰更新，发力培育经济发展新引擎。

——以“绿色GDP”为发展关键词，贵州近年吸引苹果、华为等公司相继落户，快速崛起为全球大数据存储基地。

——依托芯片、网络安全、下一代汽车和航天四大产业生态圈，新“武汉造”正崛起发力。

——湖南湘江新区智能系统测试区，中车时代的“智慧公交”，在切换为无人驾驶模式时，依然能以27公里的时速平稳运行。

——浙江则把重点放在互联网、物联网、大数据在内的数字经济。2018年上半年，浙江数字经济核心产业实现增加值2348亿元，同比增长14.7%。

“不饱食以终日,不弃功于寸阴。”同样与时俱进，让人欣喜的转变来自长江沿线居民的观念。

云南省华坪县兴泉镇兴文村村民刘光亮对现在的生活很满意，他承包的1000多亩黑煤矿山种下的芒果树已有部分挂果，预计2018年有200多万元的收入。“我们不能再破坏生态，吃子孙的饭了”，和刘光亮同村的吴朝顺也放弃干了26年的煤矿生意，转型发展芒果加工产业。

江西省武宁县长水村，村民卢咸成放下砍刀，拿起厨刀，照样致富。卢咸成告诉记者：“我们在家谱里加了八个字——‘尊重自然，保护环境’，现在村里都干起了农家乐，环境好也能致富。”

久久为功 坚持一张蓝图干到底

2018年4月26日，习近平再次就长江经济带发展召开座谈会，明确提出新形势下推动长江经济带发展必须正确把握的５个关系：整体推进和重点突破、生态环境保护和经济发展、总体谋划和久久为功、破除旧动能和培育新动能、自我发展和协同发展的关系。“努力把长江经济带建设成为生态更优美、交通更顺畅、经济更协调、市场更统一、机制更科学的黄金经济带”。

久久为功，方能成功。长江经济带覆盖11省份6亿人口，是我国经济重心所在、活力所在，推动长江经济带发展是一个系统工程，不可能毕其功于一役。

在严守生态红线和底线的基础之上发力提高长江运输效率。传统的以长江黄金水道为主的水运交通，正日渐成长为水、陆、空立体交通体系，一条绵延2800多公里的“水上高速公路”已初成规模，通江达海。

江苏南京经济技术开发区内一片忙碌，已全线贯通的长江南京以下12.5米深水航道，能容纳更大吨位的全球货船。

连接重庆和浙江宁波的渝甬铁海联运班列开通，全程运行时间仅需57个小时，而此前沿水路运送货物到长三角至少要半个月以上。

有“万里长江第一港”之称的云南省昭通市水富港正在进行扩能改造，运输车辆进进出出，机器设备轰鸣。从这里起航出滇入川，沿金沙江顺长江行驶，即可抵达上海，是通江达海、饮马长江的水运枢纽。

为协调经济发展、统一市场，用更科学的机制统筹并服务长江经济带长远发展。2018年春节前夕“长三角区域合作办公室”投入使用。浙江省发展和改革委员会华毛风趣地说：“感觉现在可以给自己贴个标签，那就是‘长三角人’！”

长江流域自古土肥水美，有良田万顷，五谷皆宜；多年来经济发达领跑全国，积累了雄厚的工业产业基础；更兼风光无限好，代有人才出，国人对长江流域的发展有着特殊的感情。习近平总书记多次强调，推动长江经济带发展对实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。

长江如虹贯，日夜奔流。汇聚绿色发展新动能，古老的母亲河正在谱写新乐章。

(责编：王仁宏、杨曦)