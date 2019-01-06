共享的长江奔流不息（在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章）

游轮在长江瞿塘峡行驶。

文振效摄（人民视觉）

百姓从身边环境变化中，有了切切实实的获得感

上游的保护，为下游发展护航；下游的发展，带动上游一起进步

长江流域横向生态补偿，成为流域内民生保障的重要机制

“放下伐木斧，拿起种药锄。”云南丽江市玉龙纳西族自治县鲁甸乡的经济模式，因为长江的改变，而彻底改变了。

作为滇西北最大的林区，曾经的鲁甸，58个木材加工厂、270多辆运输汽车、几千头犏牛直指原始森林。

而随着金沙江上游实行天然林禁伐，“木头财政”难以为继，鲁甸乡把重点转移到药材种植上。“现在的鲁甸，90%以上的农户种植药材，种植大户100多户。”鲁甸乡党委书记余永康说。

如今，鲁甸的森林植被覆盖率达到80%。与此同时，鲁甸乡贫困发生率已降至0.77%。生态补短板，民生不掉队，林区面貌发生了根本变化。

从高山到平原，从峡谷到大湖，3年来，长江经济带生态和民生共进退，保护与发展共提升，显著提升了沿江百姓的获得感、幸福感。

环境变化看得见

昔日临江不见江，今日江滩蝶变城市绿色客厅

武汉，因江而兴：长江在武汉境内流程长达145公里，长江及其最大支流汉江在此交汇。一度让江城居民尴尬的是，过度开发不仅导致临江不见江，甚至直接阻碍大江行洪。

痛下决心，武汉对两江四岸开展综合整治。汉口江滩、武昌江滩……昔日的杂屋滩涂如今变成总长46.9公里、面积527万平方米的滨江绿化带，成为这座城市的“绿色客厅”。

绿色蝶变，无处不在。

在安徽马鞍山钢铁集团姑山矿员工王顺眼皮底下，姑山矿也迎来了喜人的蜕变。“当时周边的老百姓怨声载道，经常找矿区要求解决问题。”王顺说，2002年开始，他就和同事们“种点小树，小打小闹，慢慢地形成了规模”。

随着生态优先、绿色发展理念不断深入人心，姑山矿生态重建区、生态经济林园区等加速成型，“有些区域甚至恢复到可以建设蔬菜大棚”。

33年来，红嘴鸥不远万里跋涉到昆明滇池周边越冬。“我在河边住了11年，变化看得见！”在旁观鸟的居民邓雅文说，刚搬来时，打开窗子都能闻到臭味。如今，河边散步的民众越来越多，汇入滇池的广普大沟映华段已清澈见底。

不仅是广普大沟，昆明官渡区已全面完成姚安河等4条河道的整治，达到了消除黑臭水体的目标。从劣Ⅴ类到Ⅳ类水质，3年来，滇池水质实现三级跳。曾经的高原明珠，正被渐渐擦亮。

国家发改委数据显示：2018年1至9月，长江经济带水质断面优良比例为77.2%，较2015年提高10.2个百分点，劣Ⅴ类水质比例1.8%，较2015年下降4.6个百分点。

长江保护修复攻坚战开局良好。老百姓从身边的环境变化中，有了切切实实的获得感。

后顾之忧巧解除

转型不搞一关了之，算好民生账

“本以为，自己的投资是丢进长江了。”江西九江人林斌与他人合伙经营的小码头，是长江干线1361座被关停和整改的码头中的一个，“大家已经做好了有大损失的准备。没想到政府没有简单地一拆了之，而是把部分符合规范的小码头整合成一个大码头，还成立了九江航运公司统一负责经营管理。十几家整合成一家后，不像之前那样小打小闹，整个运力和效益反而提高了。”

同样获得补偿的，还有禁养区养殖场。2016年以来，九江市各级财政共投入3.12亿元，用于关停退养畜禽养殖场补偿。

长江大保护不仅没有弄丢饭碗，还催生了新的经济业态。

“因为严格的岸线保护和养殖场的治污要求，沿江的有机肥产业迎来了发展的新机遇。”九江礼涞生物科技有限公司董事长刘建说。围绕生物有机肥，公司的农业产业化基地达到了2600亩。目前，九江6家有机肥生产企业年可消纳农业废弃物9.8万吨。提升粪污综合利用率的同时，还创造了不少就业岗位。

破解“化工围江”，多个省市为沿江1公里内化工企业迁移订立了时间表。

“我们主动介入企业关改搬转全过程，一手抓关闭拆除、一手抓帮扶服务。”宜昌市劳动就业管理局局长谢天星介绍，通过转岗安置、政策托底、职业培训等多种措施，已有30家化工企业完成人员安置。

在田田化工，市委市政府成立工作专班，经耐心细致沟通，482名员工全部签订劳动合同终止协议；投入2600余万元，用于保障职工退休金、养老保险；举办6期转岗培训，组织8次专项招聘会……周到的帮扶服务，妥善解决员工后顾之忧。

“当初听说要下岗，差点急死了。”原田田化工职工陶伟说，如今他已在湖北京山一家化肥厂重新上岗，月薪7000多元。

民生改善实打实

贫困发生率降低近一半，居民收入连年增长

在地处长江上游的赤水河，2018年2月，云南、贵州、四川三省签署协议，按照1∶5∶4共同出资2亿元设立赤水河流域横向生态保护补偿基金，分配比例为3∶4∶3。同时，企业也在发挥作用。2018年6月，赤水河沿线4家酒企共向上游的云南镇雄捐赠2400万元，用来支持当地脱贫攻坚和生态保护工作。

上游的保护，为下游发展护航；下游的发展，带动上游一起进步。3年来，长江流域横向生态补偿，成为流域内民生保障的重要机制。

2016年，江西上饶县获得流域生态补偿资金800多万元，用于生态保护、水环境治理、森林质量提升等民生工程。也是在那一年，江西在全省100个县市区全面推开流域生态补偿，当年及2017年共投入资金47.81亿元。

长江经济带内部的发展差异，为产业转移合作提供了空间。国家发改委等八部委联合发布关于支持“飞地经济”发展的指导意见，鼓励江浙沪到长江中上游地区共建产业园区。中上游地区立足当地资源环境承载能力，因地制宜承接相关产业。长江的黄金水道，正成为产业转移的黄金通道。

瑞昌，是长江入赣第一站。

2017年初，中国林业集团投资建设的中林华中木业产业园落户江西瑞昌市。在产业园总经理江美文看来，进口木材和家具出口的中欧班列及江海联运，提升了企业竞争力。

“没有产业的兴旺，就没有这几年就业岗位的大增长，也就没有财政收入的稳步提升。这也是政府加码民生投入的底气所在。”瑞昌市发改委相关负责人表示。

畅通省际“断头路”，推进公共服务一体化，医保异地结算不断完备……大大小小的民生实事落地生根，同样是长江经济带亿万人民群众切身的体会。

国家发改委数据显示，2015年至2017年的3年间，长江经济带范围内居民人均可支配收入的名义增速，分别稳定在9.2%、8.8%、9.4%。年减贫分别为719万人、601万人、617万人。贫困发生率由2015年的6%，降低到2017年的3.3%。公共服务体系和社会保障体系更加完善。在生态保护、产业转型和协同发展之中，亿万民众的共享长江奔流不息。

《 人民日报 》（ 2019年01月06日 02 版）

(责编：袁勃)