中国邮政发行《己亥年》特种邮票 有人彻夜排队

原标题：抢猪年生肖票 市民彻夜排队

1月5日，市民在朝阳区邮票公司抢购猪年邮票

1月5日一大早，朝阳区邮票公司门外，中国邮政运输车围出的通道已经排了近20米的长龙。这些市民都是为了生肖邮票而来。当天，中国邮政《己亥年》特种邮票正式发售。这类生肖邮票深受市民喜爱，其在各种题材的邮票中保值率也排在前列。

抢购现场

每人一次限购一套

发售点均有人彻夜排队

“排在最前的那个顾客，1月3日就来了，排了将近两天的队。”朝阳区邮票公司的负责人告诉北京青年报记者。

1月5日，北青报记者在朝阳区邮票公司看到，该公司从邻近路口就开始用警戒线隔出空间，并在邮票公司门前用四辆中国邮政运输车围出一条通道。来此等候购买邮票的市民，就在这条由运输车围出的通道中排队，队伍中间还有三四名保安维持秩序。此外，门口被红色带子隔出三个入口，五六名工作人员负责引导进入大厅购票的顾客排队。

北青报记者了解到，一早来此排队的市民不少于200人。一位早上5点赶头班公交车来抢购的市民告诉北青报记者，她9点半左右才买到邮票。而在她赶到时，门口早已排起长队。有些市民自己带了椅子、保温杯等物品，太冷了就去隔壁银行里暖和一会儿，让椅子帮自己排队。而在西城、东城、海淀等发售网点，均有市民彻夜排队。

开门营业一个半小时后，一些热门邮品早已脱销。朝阳区邮票公司负责人告诉北青报记者，生肖邮票分三天发售，1月5日数量最多，为6000套，后两日将有所减少。

在购票现场，部分购票者表示，他们不是集邮迷，只是专门来买生肖票的，“能收多少是多少，现场买最便宜”。

北青报记者在邮票发售现场看到，由于每人限购一套，部分集邮迷买完了自己份额的邮票后，并没有马上离开，而是询问后面的市民是否愿意出让邮品。还有集邮迷购完票后跑回队尾重新排队。

设计解读

“肥猪旺福”寓意奔向美好生活

“五福齐聚”体现全家福概念

北青报记者了解到，《己亥年》特种邮票一套两枚，全套邮票面值2.40元。另发行小本票一本，售价12元。中国集邮总公司同步发行《己亥年》邮票金等生肖文化产品，《己亥年》邮票金也是生肖系列邮票金的第四套贵金属产品。

《己亥年》特种邮票第一图为“肥猪旺福”，肥猪肚藏乾坤，憨态可掬，其奔跑的动态灵动生风，颇具喜感，寓意奔向更加美好的生活；第二图为“五福齐聚”，两只大猪和三只小猪欢聚一堂，其乐融融，完整体现“全家福”的概念，寄托了新春佳节合家团圆、五福临门的美好祝福。

《己亥年》生肖邮票由第一轮生肖猪及北京奥运会吉祥物福娃设计者、著名艺术家韩美林担纲设计。韩美林先生系国家一级美术师、清华大学美术学院教授。在第四轮生肖邮票中，韩美林先生已经设计了两年生肖邮票（鸡、猪），这在整个中国生肖邮票发行史上都是不多见的。

投资收藏

生肖票升值空间大

80版猴票成传奇

为什么人们早已不再写信沟通，却仍然对邮票如此热衷？

首先，生肖邮票具有一定的纪念价值，人们买生肖邮票的初衷也是为了收藏。另一个原因则是，邮票拥有很大的升值空间。生肖邮票受热捧，源于80版猴票的业界传奇。保利专场拍卖会上，一套1980-1991年的生肖邮票大全套版张最终以175万元的价格成交。2017年9月，高品相大版“80版猴票”在南京拍出200万高价。

80版猴票单张8分的票面，如今交易价格在1万元左右。就连第四轮猴票（2016年）整版售价也从票面的38.4元到现在的300元到400元之间。

不过，北青报记者也了解到，想要投资，目前并不是入手生肖邮品的好机会。业内人士介绍称，一般1月份发行新邮票，市场价格会一路走高，农历春节之后开始降温，五六月份稳定下来，比最高点能低1/3左右。业内人士建议谨慎：“这一两年，价格确实跌得太狠了。”

近几年生肖邮票发行量大，也影响了市场价格。从第三轮开始，发行的生肖邮票数量逐年递增，全套12个属相平均发行量在6000万套左右。第四轮生肖邮票中，猴大版为7500万套、鸡大版达到8900万套。发行量大自然会影响价格，从2017年邮票市场行情开始走低起，发行量才开始往下减，生肖狗大版发行了6900万套。

北青报记者从中国邮政网站上获悉，2019年中国邮政集团公司将继续实行“总量调减”和“实名预订”的业务策略。2018年11月20日老预订户续订截止后，各省份邮政未预订的数量将被调减50%，从而使2019年新邮发行量进一步减量。

虽然由于发行量等问题，近些年来，生肖邮票在二级交易市场上的价格起伏不定，但相比于其他题材来说，整体仍旧稳中上涨。

文并摄/

本报记者 张鑫

统筹编辑/

余美英

(责编：袁勃)