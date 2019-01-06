原标题：否认对“她拍”升级 腾讯云书面道歉

改版后的“疯狂变脸”界面与“她face+”十分相似

昨天，腾讯云和天天P图对女性短视频社区“她拍”的控诉进行回应，称没有针对“她拍”进行技术打击，但对没有提前24小时通知“她拍”进行道歉和整改。

“她拍”

起诉腾讯云违约 索赔一亿

“她拍”是女性情感段视频社区。天天P图和腾讯云曾同属腾讯社交网络事业群，但在去年9月末组织架构调整后，两个团队被拆分至两个不同的事业群。

“她拍”创始人王宏达自述称，2018年7月因看重腾讯平台，做了小程序“她face+”，并把服务器迁到腾讯云上。还花费每个月500万元购买使用了腾讯云一项名为“人脸融合”的技术，成为腾讯云大客户。该小程序8月正式上线。不过仅在两个月后，9月5日，发现合成后的图片效果严重下降，内部排查后怀疑是腾讯云的问题。腾讯云也承认是自己的技术问题。

“她拍”方表示，在自己图片质量下降的同时，天天P图上线了一款同类小程序“疯狂变脸”。新上线的小程序经过几次迭代后从UI界面到操作流程都和“她face+”十分相似，并且他们合成之后的画质是高清晰度的。“技术升级没有提前告知我们，加上同一时间天天P图狂推‘疯狂变脸’。这让我并不能接受‘融合引擎升级误伤她face+’的说法，甚至怀疑这是天天P图针对我们的恶意技术变动，一次为打击对手的恶性竞争。”

9月27日，“她拍”的素材被停止更新。王宏达表示，自己的小程序需要一直用新的玩法、新图片素材来留住用户，停止更新就相当于产品判了死刑。数据异常变化引起了新投资方的一些质疑，自己只能如实告知，这成了项目最大的风险。就在前不久，“她拍”表示已正式在深圳及北京两地中级人民法院起诉腾讯云违约，索赔一个亿。

腾讯云

双方就合同存在不同理解

腾讯云和天天P图今天回应表示，对此，腾讯公司高度重视。经过内部了解，合作过程中，双方就合同内容等存在一些不同理解，因此产生了诸多误会。

针对“她拍”所说的图片质量下降的问题，腾讯云表示，“人脸融合服务”接口是针对所有伙伴进行升级的，没有针对“她拍”进行技术打击；但没有提前24小时通知“她拍”，对此，我们道歉并进行了通知机制的整改。

“疯狂变脸”小程序系2016年推出的天天P图App的延伸，不存在抄袭问题。

腾讯云一贯重视客户数据的隐私与安全，不存在“在腾讯云上的所有调用数据、代码、更新记录、用户访问行为都可以被看到”的可能。

腾讯云和天天P图团队共同宣布：天天P图技术授权腾讯云提供“人脸融合服务”，继续为所有客户提供服务，其中包括对“她拍”现有服务和新增服务需求的继续支持，也包括为新增客户提供服务。

腾讯云的声明，并没有得到“她拍”的响应和回复。北青报记者从“她拍”创始人王宏达处得知，深圳法院因为管辖权问题，驳回了在深圳的立案申请，但北京市第一中级人民法院已正式受理此案，将择日开庭。文/本报记者 温婧

(责编：袁勃)