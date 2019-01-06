改革促民生 点滴暖民心（全面深化改革这五年）

贵州省大方县易地扶贫搬迁安置区奢香古镇。

罗大富摄（人民视觉）

■2013年11月，党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，实现发展成果更多更公平惠及全体人民，必须加快社会事业改革，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，努力为社会提供多样化服务，更好满足人民需求。

■5年来，以习近平同志为核心的党中央始终把人民利益摆在至高无上的地位，社会事业改革凸显成色十足的“含金量”，给百姓送上看得见的实惠，带来热腾腾的希望。

促就业、增收入

带来满满的获得感

入夜，北京市中关村创业大厦灯火通明。

“我们刚拿到了母校的创业鼓励资金，今晚趁热打铁加个班，2019年我们的第一代手机应用产品有望问世！”北京邮电大学2018届毕业生肖志鹏带领的6人创业团队，点亮了这万千灯火中的一簇。

就业是最大的民生。党的十八届三中全会以来，促进就业创业体制机制不断健全，就业机会更多，创业环境更佳，带给百姓满满的获得感。

从深化商事制度改革，到建立全方位公共就业创业服务体系，我国制定了培育新动能促进就业的政策；从做好化解过剩产能中的职工安置，到对高校毕业生实行实名制就业服务，重点群体就业成为就业工作的重中之重。在一系列好政策激励下，2013年以来，我国城镇新增就业每年保持在1200万人以上，持续超额完成全年目标任务，全国城镇登记失业率始终保持在4.1%以下。

收入提高是每个人的期盼，是更直接的获得感。5年来，收入分配制度改革不断深化，“蛋糕”切得更好、居民腰包更鼓。

“个税改革给咱下了‘红包雨’！”北京一家会计师事务所职员王思莉细算，个税起征点从3500元上调至5000元后，自己每月到手工资多了900多元，如果再加上专项附加扣除，每月还能再多100元。

个税改革是缩影。党的十八届三中全会以来，我国持续“提低”——各地多次上调最低工资标准；不断“控高”——改革中央企业负责人薪酬制度、改革国有企业工资决定机制、逐步缩小行业工资收入差距等政策陆续出炉，收入分配差距不断缩小。好政策护航，这5年我国居民人均可支配收入增速始终跑赢人均GDP增速。

就业稳了，收入增了，让百姓敢消费、愿消费的相关改革也在快马加鞭：取消手机流量漫游费等降费措施频出；进一步扩大开放，汽车进口关税下调、扩大跨境电商零售进口清单目录……5年来，我国消费环境不断优化，仅2018年前11个月，我国社会消费品零售总额就达34.5万亿元，同比增长9.1％，消费底气十足。

补短板、促公平

带来美美的幸福感

“2015年高铁通到家门口了，大家养蛙、做笋干、开农家乐，第二年我们村就摘掉了‘贫困村’的帽子，我现在年收入都20多万元啦！”

江西上饶县五府山镇毛楼村村民何金文，一说起脱贫致富就特别开心。

全面小康，最艰巨的任务是脱贫攻坚，最突出的短板在于农村贫困人口。党的十八届三中全会以来，脱贫攻坚战冲锋号更嘹亮，全国累计减贫8000多万人，贫困发生率从2012年的10.2%降至2017年末的3.1%。

5年来，社会事业改革着力补短板、促公平，为百姓带来美美的幸福感。

促进教育公平，提升教育质量，深化教育改革迈开大步。从提高重点大学的农村子弟招生比例，到推进“乡村教师支持计划”，制定城乡统一的学校建设标准、教师编制标准……截至2017年底，全国82%的县通过了义务教育基本均衡发展督导评估认定，乡村孩子也能享受到公平优质的教育。

建设健康中国，补齐医疗短板，医药卫生体制改革持续深化。2015年实现城乡居民大病医疗保险制度全覆盖，2016年实现城乡居民医保和新农保整合，2017年城镇地区85.1%的户所在社区有卫生站，农村地区88.9%的户所在自然村有卫生站，城乡基本医疗公共服务均等化步伐坚实。

从百姓最关切的问题入手，从最难改的地方入手，改革力度之大、效果之好超出预料，赢得人们由衷点赞：

如厕不再愁。2017年，城乡居民使用卫生厕所的户比重为91.7%和45%，分别比2013年提高2.4和9.4个百分点，“厕所革命”等民生基础设施补短板成效明显。

行路不再难。补“断头”、填“空白”、畅“动脉”，一批断头路、梗阻路相继打通，一批旅游路、产业路相继通车，一批“赶集列车”“乡情慢车”等公益扶贫列车成为带动一方产业、致富一方百姓的“金火车”。

办证不再烦。暂住证变居住证，积分可入户，户籍制度改革坚定推进，户口本不再成为阻隔城乡人口流动的高墙；异地办身份证、无户口人员登记户口……公安改革全面深化，让考驾照、车检等更便捷。

筑底线、上水平

带来稳稳的安全感

“多亏跨省异地就医直接结算，我再也不用两地跑了。”

65岁的李松俊退休后到北京与女儿同住。由于患有冠心病，老李多次在北京安贞医院住院。“以前都得全额垫付费用，再拿单据回老家报销。现在异地医保直接给报了3.9万多元。”

党的十八届三中全会以来，社会事业改革不断推进、社会治理体制不断创新，着力筑底线、上水平，带给百姓稳稳的安全感。

社会保障网越织越密。全面推开城乡居民大病保险，全面实施全民参保计划，推进企事业单位养老保险制度“并轨”……这5年，我国“兜底线、织密网、建机制”，建设覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。截至2018年9月底，基本养老保险参保人数达9.3亿人，基本医疗保险覆盖超过13亿人。织就世界最大社会保障安全网的同时，保障水平也不断提高，企业退休人员基本养老金实现“十四连增”，居民基本医保人均财政补助标准由2012年的240元增至2018年的490元。

安居工程建设紧锣密鼓。5年来，农村危房改造、易地扶贫搬迁等惠民政策相继实施，保障性安居工程建设使1亿多住房困难群众圆了安居梦。2017年，城乡居民居住在钢筋混凝土或砖混材料结构住房的户比重为93.5%和65%，分别比2013年提高1.7和9.3个百分点。

社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度不断完善，筑牢底线。从提高低保、优抚等标准，到建立困难和重度残疾人“两项补贴”制度；从实施《社会救助暂行办法》，到促进残疾人自主就业创业……5年来，我国近6000万低保人员和特困群众的基本生活有了保障。

“平安中国”建设全面推进。2017年，我国严重暴力犯罪案件、重特大道路交通事故分别比2012年下降51.8%、43.8%，安全生产领域连续实现事故总量、死亡人数、重特大事故量大幅下降。我国社会大局保持长期稳定，成为世界上最有安全感的国家之一。

《 人民日报 》（ 2019年01月06日 04 版）

(责编：李栋、朱一梵)