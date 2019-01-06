央行决定下调金融机构存款准备金率

1个百分点 1.5万亿元

中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点；此次降准将释放资金约1.5万亿元

本报北京1月5日电 （记者葛孟超）为进一步支持实体经济发展，优化流动性结构，降低融资成本，中国人民银行近日决定下调金融机构存款准备金率1个百分点，其中，2019年1月15日和25日分别下调0.5个百分点。同时，2019年一季度到期的中期借贷便利（MLF）不再续做。这样安排能够基本对冲今年春节前由于现金投放造成的流动性波动，有利于金融机构继续加大对小微企业、民营企业支持力度。

央行有关负责人说，此次降准将释放资金约1.5万亿元，加上即将开展的定向中期借贷便利操作，和普惠金融定向降准动态考核所释放的资金，再考虑2019年一季度到期的中期借贷便利不再续做的因素后，净释放长期资金约8000亿元。

8000亿元的长期增量资金可以有效增加小微企业、民营企业等实体经济贷款资金来源。置换中期借贷便利每年还可直接降低相关银行付息成本约200亿元，通过银行传导有利于实体经济降成本。

央行有关负责人表示，此次降准仍属于定向调控，并非大水漫灌，稳健的货币政策取向没有改变。降准政策分两次实施，和春节前现金投放的节奏相适应，有利于银行体系流动性总量保持合理充裕，同时也兼顾了内外均衡，有助于保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

《 人民日报 》（ 2019年01月06日 02 版）

(责编：李栋、朱一梵)