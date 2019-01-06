电子商务助推澳门企业发展（濠江在线）

澳门的电子商务起步虽晚却发展迅速，截至2018年8月，澳门已有69家企业从事跨境电商，备案产品2000项，涉及手信、化妆品、保健品、葡萄酒、沙丁鱼、橄榄油等特色商品，累计销往内地货值约6000万澳门元。

2016年初，特区政府将发展电子商务正式列为“促进经济适度多元”的施政重点之一，随后推出“电子商务推动鼓励措施”和“中小企业和青年创业援助计划”等一系列政策措施，扶持和鼓励澳门不同行业的企业和青年人利用互联网技术发展电子商务。特区政府经济局2017年推出“跨境电商一站式服务”，为澳门中小企业提供在线销售、处理订单、货运物流及回收货款等一站式服务，吸引众多中小企业加入。

澳门中葡电子商会常务副会长马俊早在2014年内地跨境电商兴起之初，就察觉到这个领域的发展潜力，于是牵头成立协会以推动电商业务落地澳门。

“那时澳门企业对电商还不太接受，因为很多人觉得做实体店已经足够”。直到2016年，随着在线支付在澳门不断普及，澳门电商业才慢慢兴起。“当时有不少澳门企业期望做跨境电商，但无奈在货物物流、通关等方面仍有不少障碍。”马俊坦言。

为此，澳门中葡电子商会专门成立了南沙首家澳资跨境电商企业——易享（广州）跨境电商有限公司。易享为澳门企业产品销售到内地提供了一站式完整解决方案，涵盖了物流、清关及支付服务。

跨境说科技公司诞生于澳门、成长于横琴，目前已为中国葡语国家经贸合作及人才信息网、粤东五华总部基地、海南结算科技、襄阳中部基地、云南怒江兰坪体验馆等提供了引擎服务，同时为当地建立起以“全球资源、远程协助、本地配置、共建平台”的高效可复制的本地团队。80后的公司创始人周运贤雄心勃勃地表示：计划在未来几年打造一个深远影响人们网络生活方式的互联网公司，并成为澳门人在珠海横琴自贸区创始的活跃互联网企业。

展望未来，马俊希望澳门的电商事业乘着大湾区建设东风，在一两年内实现从1到100、从100到1000的飞跃发展。

《 人民日报 》（ 2019年01月06日 06 版）

(责编：李栋、朱一梵)