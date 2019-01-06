超四成受访者：“抢票加速包”收服务费不合理

一年一度的春运抢票季即将拉开序幕，这也为不少第三方抢票软件提供了施展拳脚的空间。比如，不少抢票软件都提供了VIP加速包、好友助力等抢票服务，有些也带有付费内容，购票者付费越多，则享有的加速包越多或加速包级别更高，从而可以提升抢票成功率。对此有人认为有偿抢票、抢票加速包，本质与黄牛倒票无异；也有人认为提供服务收取一定数额的服务费应无可厚非。

对此，我们需要关注什么？本期“京报调查”（新京报与清研智库联合推出）就此展开调查。

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抢票平台秩序需有明确规范

随着春运火车票开售，能不能顺利抢到回家的火车票成了时下备受关注的话题。为此，很多第三方购票软件都推出了“抢票加速包”服务，宣称能够通过“好友助力”、“付费优先出票”等方式获得抢票的优先权。而春运是购票高峰期，所以抢票的需求应该并不小。

但使用抢票软件会否影响购票公平，也引发很多讨论。春运期间，客流量巨大，火车票相对平时来说资源相对短缺，这时通过付费、好友助力以获得资源的优先性获取，看似无可厚非，但火车同其他公共交通一样，都属于公共服务资源的一部分，通过抢票加速等市场行为，难免给人“优先获得公众资源的使用权”的疑虑。

另外，法律上对抢票软件还没有明确的规定，所以抢票软件在法律上仍处于灰色地带。而“抢票加速包”的套路也不少，并不像宣传的那样有效，很多人付费加速之后仍旧抢不到票，不少消费者就因此被坑骗。鉴于此，有必要尽快出台针对抢票服务的法律规定，规范抢票平台的市场秩序。

□伯扬（媒体人）

(责编：李栋、朱一梵)