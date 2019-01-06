超长“复兴号”开跑京沪高铁

新京报讯 （记者马瑾倩）1月5日零点起，全国铁路实施新版列车运行图，17辆编组的超长版“复兴号”动车组也正式在京沪高铁上线运营。

记者从北京铁路局获悉，此次调图后，北京南站将新增京沪高铁旅客列车8对、京津城际旅客列车4列，总运能将增长近9%。此外，需要提醒旅客注意的是，20%以上京津城际列车的终到站进行调整，一部分终到站原先为天津站的列车将调整为天津西站。

增长26米 载客能力增加7.5％

记者从北京铁路局获悉，调图后，京沪高铁将增加8对旅客列车，分别为北京南至唐山、威海、盐城北、青岛、南京、上海各1对，至上海虹桥动车组2对。

此外，17辆编组的超长版“复兴号”动车组将首次投入运营。该车载客定员1283人，载客能力较16辆编组列车增加90人，增幅为7.5%。它们将担当北京南至上海虹桥G9/G16次列车运输任务。

据始发的G9次“复兴号”列车北京机务段指导司机苗铮介绍，超长版“复兴号”动车组车长从414米增加到440米，其实是在15、16车之间加装了一个二等座车厢，站台长度不变，车身增长，给对标停车准确度带来一定考验，要求进站停车时速度压低，启程时加速时间也相对晚一些。

北京出发6小时内可抵千岛湖

记者了解到，调图后，京沪高铁还将牵手有着“最美铁路线”之称的杭黄客专，北京南站新增开往5A级景区千岛湖的高铁列车。G31次列车原运行区间为北京南至杭州东，运行图调整后，该列车运行区段延长至千岛湖，全程运行时间为5小时55分钟。一湖藏锦绣，千岛蕴绿洲。“复兴号”飞驰于青山绿水间，让首都北京和魅力水天堂近在咫尺，半日可达。

此外，随着济青高铁、青盐铁路的相继开通，北京南站此次还新增了去往盐城北的高铁列车，全程运行时间为6小时47分钟。延长G393/G6394次列车运行区段，使北京南至哈尔滨西的运行区段调整为北京南至牡丹江，全程运行时间9小时45分钟。新增列车将为铁路春运增添新动力，也能进一步丰富旅客出行选择，满足旅客出行需求。

20%以上京津城际终到站调整

此次调图，铁路部门采取延长区段、调整运行线路、优化停车站等方式，进一步缩短了列车运行时间。特别是原终到站为青岛站的G187次列车，变更终到站为青岛北站后，全程运行时间缩短77分钟。

作为连通京津两地的重要交通线路，需要特别提醒旅客注意的是，本次调图后，20%以上京津城际列车的终到站将进行调整，一部分终到站原先为天津站的列车将调整为天津西站。据介绍，京津城际基本运行图为始发123列，其中，北京南站至天津站59列，至天津西站36列，至滨海站（原于家堡站）24列，津秦高铁跨线高铁列车4列。日常实行周一、周二至周四、周五、周六、周日不同的运行图，适应京津间不同时期客流特点。

北京南站新闻发言人梁兆钰提醒乘客，本次调图涉及多趟列车调整开行时间和终到车站，请旅客关注票面信息，以免误购误乘。届时将及时通过媒体和微博、微信等互联网平台对外发布调图信息，加强站内广播引导乘客。

■ 揭秘

全车两千多监测点智能监测

新图配新车，昨日17辆超长编组“复兴号”动车组从北京南站首发，开往上海虹桥站。超长版“复兴号”由于增加了一节车厢，总长度达到了440米，比现在主力车型的8辆编组“复兴号”长出了230米，运力得到极大提升。

新车加长，但安全保障同样保持高要求。首发的G9次复兴号随车机械师王宁介绍，目前超长版“复兴号”已是中国最长的动车组列车，列车定员由1193人增加到1283人，这就要求加大巡视作业检修力度。全车2000多个监测点实现智能化监测，通过监控屏能够及时发现并解决车辆情况，保障车辆安全。

梁兆钰介绍称，京沪高铁线路繁忙，列车密度高，目前每小时已经通行12列高铁，难以通过增发车次来提高运营，因而选择通过提升单列高铁载客数量来增加运力。只加一节是考虑到国内高铁站台的长度一般为450米，在不增加站台长度的情况下，可增加到17辆编组，加上动车段、动车所的检修库线限制，综合考虑，超长版“复兴号”采用17辆编组。列车驾驶员和随车检修人员告诉记者，超长版“复兴号”动车组除了对标停车准确度要求提高外，在驾车、检修、乘车体验等方面标准均不受任何影响。

据介绍，17辆编组超长版“复兴号”动车组全长440米，载客定员1283人，其中商务座22人、一等座148人、二等座1113人，载客能力较16辆编组提升了7.5%，相当于单列能多运送90名旅客。

记者了解到，此次时速350公里CR400AF-B型和CR400BF-B型“复兴号”动车组的编组形式扩展到17编组，但仍然能够保证牵引、制动等列车运行安全指标优异，平稳性、噪声等舒适性指标达到优级，可满足长距离、大运量的运输需求。

(责编：李栋、朱一梵)