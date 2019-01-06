买春运火车票部分列车最高打七折

本报讯（记者 王薇）1月21日，2019年春运大幕即将开启。根据客流情况，铁路部门会临时增开多趟列车运送旅客。北青报记者了解到，根据春运客流特点，节前和节后，这些增开列车满载旅客抵达终点后由于返程旅客少，常常出现“回空”返回的情况。针对这一情况，近几年来，铁路部门为鼓励旅客错峰、反向过年推出了回空列车部分席位打折的优惠措施。

昨天，北京青年报记者从北京西站了解到，目前涉及北京铁路的折扣方案已经出炉，春节前回空方向9趟列车打折，硬座、硬卧、软卧都有涉及，最高可打7折；春节后回空方向3趟列车打折，最高同为7折。

北青报记者注意到，节前回空方向的9趟增开列车分别为成都开往北京站的3278次、重庆北开往北京站的3604次、哈尔滨西开往北京站的K4024次、安庆开往北京西的K4160次、南昌开往北京西的K4208次、成都开往北京西的K4218次、重庆开往北京西的K4302次、汉口开往北京西的T3040次、武昌开往北京西的Z4178次。节后回空方向的3趟列车为北京站开往成都的3277次、北京西开往成都的K4217次、北京西开往重庆的K4301次。

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