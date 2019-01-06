规格混乱质量差 网售团徽难达标

直径2厘米的团徽，象征着中国共产主义青年团团结各族青年奋勇前进。北京青年报记者近日发现，网售的团徽大多规格混乱、漏洞百出、质量参差不齐，与2018年年底公布的团徽标准相去甚远，团徽制售规范有待落实。

佩戴版团徽式样混乱细节粗陋

“目前网售团徽100%不标准……”近日，网间出现的一条信息，成为了网友“找不同”的素材。仔细观察，小小的团徽问题却很多。

2018年11月2日，共青团中央办公厅印发《中国共产主义青年团团旗、团徽、团歌制作使用管理规定》（以下简称《新规》），明确了团徽的图形标准，并将标准团徽上传至共青团中央网站。《新规》明确：团徽的内容为团旗、齿轮、麦穗、初升的太阳及其光芒，写有“中国共青团”五字的绶带。团旗和绶带为红色，团旗的五角星和环绕它的圆圈、旗边、旗杆、齿轮、麦穗、初升的太阳及其光芒为金色，“中国共青团”五个字为金色毛体。红为正红，金为大赤金。团徽徽章的直径为2厘米。

北青报记者从淘宝网的三家网店购买了上百枚团徽，一般情况下10枚起售，每组根据尺寸不同售价在10元上下。为了佩戴方便，还有别针版、磁铁版、按扣版。最终收到的团徽个体差异较大，存在多处明显不达标。

首先，网售佩戴版团徽直径从2厘米、2.2厘米，到2.5厘米不等。

其次，按《新规》团徽的红为正红，金为大赤金。但北青报记者收到的一组团徽红色明显偏暗，金色看上去不够饱和。

《新规》要求“中国共青团”字体为毛体。毛体即以中华人民共和国开国领袖毛泽东的书法艺术形成的一种独特书法体系。但实际当中却出现了楷体，甚至其他手写体。

按标准红旗和绶带均设计翻卷和折角，但有的团徽干脆将这些细节处省略。

除了规格的问题，这上百枚团徽大多制作粗陋。有的团徽五角星的五个角不够锐利，圆圈存在缺口，甚至红色溢出到了麦穗周围。而更仔细观察，有的麦穗还少了一颗麦粒。

网售大号团徽更显粗糙 尚无规范尺寸

《新规》规定，召开团的代表大会、代表会议、委员会全体会议，可以悬挂团徽。由团的各级组织主办的重大活动可以悬挂团徽或使用团徽图案。

北青报记者注意到，除了佩戴版的小号团徽，网上也有大号的悬挂版团徽销售。直径从40厘米到150厘米不等，售价在160-1340元之间。从销售中的照片来看，这些大号团徽甚至比小号团徽还要粗糙——红旗、绶带、字体、麦穗都与标准不符。但《规定》中并未明确大号团徽的规格尺寸。

网售团徽，多出自办公用品店，不少商家宣称其售卖的是“标准版”共青团团徽，但无需认真比对，便能发现其存在的问题。有一家网店的团徽销售累计评价达1443个，在其宣传广告中显示的“标准”团徽，红旗、绶带、麦穗、五角星全部存在瑕疵。

北青报记者注意到，除了商业网站，在共青团中央的官方微信内，有团旗团徽的订制栏。佩戴版团徽的最低购买量为100枚，每枚的价格是1.2元。其中也有大号团徽售卖。

团徽不得用于商业活动

《新规》发布施行后，《中国共产主义青年团团旗团徽制作和使用的若干规定》（中青办发〔1999〕28号）（以下简称《旧规》）同时废止。

而在废止的《旧规》中，对于团徽的制售有更加明确的规定：团旗团徽由省级团委指定企业，按照制作要求生产。非定点企业一律不得私自生产团旗团徽。团组织订购团旗团徽，可由省级团委与定点企业联系，亦可由地（市）、县（市）团委和基层团组织直接与定点企业联系。定点生产企业负责供货，实行团组织内部供应销售。团旗团徽不得作为商品在市场销售。各级团组织和团员不得在市场上购买团旗团徽。

《新规》对于团徽制售的规定则与《旧规》不同。《新规》规定团旗、团徽、团歌不得用于或变相用于商标、商业广告以及商业活动。县级和县级以上团的领导机关对团旗、团徽、团歌的制作使用进行监督管理。

对违反本规定的团组织和团员应当进行批评教育，情节严重的应当给予当事人团内纪律处分；对社会公众和社会组织违反本规定制作、使用、侵犯团的象征和标志的行为，要坚决制止，并及时提请有关司法和行政机构依法处置。

(责编：李栋、朱一梵)