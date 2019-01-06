17辆超长版“复兴号”昨京沪高铁线首秀

17辆超长版时速350公里“复兴号”动车组G9次列车昨天中午准时发车

超长版比16辆长编组“复兴号”增加90个二等坐席

本报讯（记者 王薇）昨天，全国铁路调整列车运行图。17辆超长版时速350公里“复兴号”动车组在京沪高铁线上首秀，担当北京南至上海虹桥G9/G16次列车运行任务，与16辆编组复兴号相比该车二等座增加90个，价格不变。

超长版“复兴号”进站

走了1分40多秒

昨天中午11点20分左右，G9次列车缓缓驶进北京南站16站台，全长439.9米的车身，进站足足走了1分40多秒。17号车厢首次出现在复兴号列车上。据北京南站新闻发言人梁兆钰介绍，在春运前的出行淡季，今天该车的上座率仍然达到了88%。12点G9次列车准时发车，4小时36分后，抵达上海虹桥站。

据了解，17辆编组超长版“复兴号”与现行的350公里复兴号外观相同。其车身全长达到439.9米，载客定员1283人，定员比16辆长编组“复兴号”列车增加了90个二等坐席，载客能力提升了7.5%。

超长版复兴号上线，车站和客运部门都做了哪些准备呢？北京客运段京沪车队介绍，超长版复兴号多了一节车厢，该车的乘务员配备也从一名列车长、4名乘务员调整成为一名列车长、5名乘务员。列车上的服务标准和其他复兴号相同。北京南站新闻发言人梁兆钰介绍，该车长达439.9米是北京南站最长的列车，为了让列车及时加满水，车站对其上水位置进行了调整，站台也增加了一名接车人员，确保旅客安全。

首开北京南到千岛湖高铁

全程5小时55分钟

梁兆钰介绍，此次调图，北京南站新增京沪高铁旅客列车8对、京津城际旅客列车4列，总运能将增长近9%。同时增加了抵达千岛湖、盐城北、牡丹江的三对直达高铁列车。

调图后，京沪高铁牵手杭黄客专，北京南站新增开往5A级景区——千岛湖的高铁列车。G31次列车原运行区间为北京南至杭州东，运行图调整后，该列车运行区段延长至千岛湖，全程运行时间为5小时55分钟。

随着济青高铁、青盐铁路的相继开通，北京南站此次还新增了去往盐城北的高铁列车，全程运行时间为6小时47分钟。

延长G393/G394次列车运行区段，使北京南至哈尔滨西的运行区段调整为北京南至牡丹江，全程运行时间9小时45分钟。新增列车无疑为即将到来的春运增添了新动力，也进一步丰富了旅客出行选择，满足了旅客出行需求。

另据了解，此次调图，铁路采取延长区段、调整运行线路、优化停车站等方式，进一步缩短了列车运行时间。特别是原终到站为青岛站的G187次列车，变更终到站为青岛北站后，全程运行时间缩短了77分钟。

调图后，京津城际基本运行图为始发123列，其中，北京南站至天津站59列，至天津西站36列，至滨海站（原于家堡站）24列，津秦高铁跨线高铁列车4列。日常实行周一、周二至周四、周五、周六、周日不同的运行图，适应京津间不同时期客流特点。

直达北海成为北京地区

始发最长运行时间高铁

据北京铁路局介绍，2019年首次调图后，北京铁路局始发终到旅客列车将达到677对，其中高铁动车组列车430.5对，占比达63.6%。

据介绍，2018年底，京哈高铁承德至沈阳段等10条新线开通运营后，北京铁路局根据客流需求合理安排运力，新增北京至成都、西安、威海、青岛、盐城、杭州等方向的动车组列车。在这些新增高铁中，北京西站至南宁的G529/30次列车将延长至北海成为另一大亮点，从北京去往广西北海不再需要中转，为往返于北京、北海两地的“候鸟族”提供了便捷。该车也是从首都北京始发运行时间最长、停站最多的高铁列车。G529次列车早上7点08分从北京西站始发，晚上22点30分抵达北海站，全程需要15小时22分钟，途经28个车站，二等座票价985元，一等座票价1575.5元。

北京铁路局介绍，随着京哈高铁承德至沈阳段的开通运营，河北承德地区将首开高铁动车组，北京铁路局管内设承德南、承德县北、平泉北三站。未来，京津冀铁路运能和路网整体运用效率将大幅提升，更好满足旅客出行需求，助力京津冀协同发展。

文/本报记者 王薇

摄影并摄像/本报记者 黄亮

(责编：李栋、朱一梵)