上海浦东升级“15分钟服务圈”：从教育卫生到健身出行全搞定

新华社上海1月5日电（记者何欣荣）以居民的家为圆心，步行或骑行15分钟，小孩上学、老人养老、体育健身和买菜购物等生活服务统统搞定。近日，上海浦东新区提出打造“社会事业15分钟服务圈”升级版，进一步提升城市治理的精细化水平。
在浦东川沙新镇七灶村的“家门口服务站”里，卫生室、助餐点等公共设施就近解决了老百姓的就餐看病难题。在周浦镇姚渔港新开放的水岸步道上，尽管下起了细雨，许多人依然在这里散步、遛狗……满足群众对美好生活的向往，让各种公共服务在老百姓慢行15分钟的距离内触手可得，是浦东建设“15分钟服务圈”的初衷。
“15分钟服务圈”的理念听起来有吸引力，落实起来要拿出“绣花”的功夫。首先，“15分钟服务圈”到底包含啥内容？浦东通过不断探索，提出了“5+3+X”的服务体系，让公共服务既有“基本款”又有“特色款”。
所谓5是指教育、卫生、养老、文化及体育等5个领域、21项基本公共服务设施，3是指此次新纳入的商业（菜场）、公园绿地、交通设施（公交、轨交）等3大类5项设施。同时，鼓励基层的居委会、村委会发挥首创精神，推出有特色的服务，丰富“X”相关内容。比如，在科研人员集聚的张江科学城，就规划设计了共享会议室、健身房等设施，推动张江“从园到城”的转变。
要把公共服务送到离百姓最近的地方，少不了政府真金白银的投入。为此，浦东提出，从2018年到2020年，通过盘活存量、规划完善等方式，加快补上现有公共服务体系中的522个缺配项。
要让补缺像“绣花”一样精细，一方面需要政府统筹利用存量资源，如周浦镇新开放的健身步道，由原来的防汛通道改造而来；另一方面，要善用大数据进行决策参考。比如，某个郊区居委会，看上去缺幼儿园，但分析其人口结构，发现多数为老龄人口，就可以缓配或不配幼儿园。
在消除缺项的同时，浦东新区表示，未来将加快制定“15分钟服务圈”区级标准，通过标准巩固成果，切实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事。
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