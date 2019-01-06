除夕火车票今日开售 这些抢票陷阱需警惕

中新网客户端北京1月6日电（记者 张尼）6日起，2019年春运中的除夕（2月4日）火车票将正式开售。伴随春运抢票大战进入“白热化”，不少热门线路的火车票都出现开售后“秒光”现象。很多旅客寄希望于五花八门的抢票神器、加速包，但一些抢票“陷阱”需要警惕。

资料图：2018年12月25日，西安北站。中新社记者 张远 摄

热门路线一票难求

来自中国铁路总公司的数据显示，2019年春运期间，全国铁路预计发送旅客41330万人次，同比增加3176万人次，增长8.3%，日均发送1033万人次，再创历年春运新高。

加之学生潮与返乡潮叠加，使得今年春运返乡车票比往年更为紧俏。

记者日前登陆12306网站查询售票信息，发现节前不少热门路线的返乡车票都是“一票难求”。

截至1月5日17点，2月3日（腊月二十九）当天，北京至长春的39个车次中，只有2个车次还有少量余票，G字头、D字头、Z字头列车车票已全部售罄。

北京至济南的火车票同样抢手，2月3日当天的火车票，只有2个车次还有少量余票，且到站时间也是深夜或次日凌晨。

部分抢票默认包含加速包

抢票小心误入“坑”

坑1：抢票软件隐蔽选项让人多花冤枉钱

不少使用抢票软件购买车票的旅客会发现，自己购买的火车票，实际付费要比官网票价高。这主要是因为旅客在买票时，一些抢票软件出现加速包默认勾选的情况。

虽然默认勾选加速包可以取消，但由于其显示的位置十分隐蔽，旅客一不小心就会忽视掉，导致不需要加速包服务的人多花了冤枉钱。

抢票软件表示助力可以提升“抢票概率”

坑2：购买加速包≠能买到票

春运火车票难买，不少人寄希望于付费加速包，但结果却发现，加速包也不能保证百分之百抢到票。

其实，抢票软件的原理是使用企业级带宽或多个账户反复查询余票，利用技术手段代替用户提交订单，其下单速度要高于手动购票，但到底能否买到车票还是要看12306的放票情况，并非拥有优先购票权。

因此“抢票概率”说到底只是个概率而已，购买了加速包未必就能买到票。

坑3：个人信息被泄露

旅客通过抢票软件购票必须提供自己的真实姓名、身份证号、手机号等个人信息，抢票软件平台有义务对其掌握的旅客个人信息严格保密。

即便如此，仍无法排除平台工作人员出于私利，泄露旅客个人信息的情况。一旦信息被不法分子利用，就有可能沦为他人倒票或进行其他违法活动的工具。

而且此类个人信息被泄露的情况很难被乘客知晓，具有较大的维权难度。

资料图：2018年3月12日，旅客在昆明火车站进站乘车。中新社记者 刘冉阳 摄

“候补购票”更靠谱

今年，需要抢购春运火车票的旅客，不妨尝试下铁路部门新上线的“候补购票服务”功能。

2019年春运期间，铁路部门选取部分运力紧张方向列车的长途区段，在12306网站（含手机客户端）上线“候补购票服务”功能。其速度、成功率都将优于抢票软件，且不收取任何额外费用。

每位用户可提交1个候补订单、选择2个相邻的乘车日期、预订3张车票。其中，节前京、沪、宁、杭、粤等地始发，川、渝地区终到，节后川、渝地区始发，京、沪、宁、杭、粤等地终到的所有列车将开通候补购票试点。

需要提醒的是，由于同一候补订单（相同的始发、终到地区，车站可有区别）中可选择2个相邻的乘车日期，而每个乘车日期又最多可包含2个不同“车次+席别”的组合需求，因此每名用户最多添加4个候补需求，即为四种不同日期、车次、席位的“购票组合”。

5个捡漏机会别忘记

如果车票开售的第一时间没有抢到票也不要着急，旅客还有5个“捡漏”机会：

1、开售30分钟后，如有旅客未及时付款，车票会重新返回系统发售。

2、开车前15天，是退票高峰期。

3、开车前48小时和24小时，系统会放出部分剩余车票。

4、一般22点到23点是退票高峰。

5、每个停靠车站有一定比例的分配票额，如有未售完的票，开车前一天余票将再次出售。（完）

(责编：李栋、朱一梵)