改革先锋风采：林毅夫 陈景润

央视网消息（新闻联播）：改革开放40年先锋人物，我们来了解经济体制改革理论的探索者林毅夫和激励青年勇攀科学高峰的典范陈景润。

林毅夫：让中国模式在世界绽放光芒

快步走入教室，林毅夫直入主题，开始上课。作为经济学家，他要在全世界各地考察、调研，参加各种学术会议、论坛，发表学术观点，披星戴月是他的常态，但不管多忙，三尺讲台依然是他坚守的舞台。

1979年，出生于台湾的林毅夫来到北京大学学习。1982年，他以全额奖学金到美国芝加哥大学攻读博士学位。1987年，回到中国，成为改革开放后第一位海外归国的经济学博士，回国后在国务院农村发展研究中心发展研究所担任副所长。

2008年5月，林毅夫赴任世界银行副行长兼首席经济学家，成为担此要职的发展中国家第一人，他提出的新结构经济学理论帮助许多欠发达国家成功实现经济转型。

陈景润：激励一代青年投身科学的楷模

陈景润，中国科学院院士，著名数学家，1933年生于福建。1742年，德国数学家哥德巴赫提出数学界的著名猜想：任一大于2的偶数都可以写成两个素数之和，简称1+1。

陈景润也向这颗皇冠上的明珠发起了冲击。他不顾重病缠身，每天点着煤油灯，趴在用砖头支撑的铺板上进行演算推导。1973年，《中国科学》发表了“1+2”详细证明，引起世界轰动，这一结果被公认是对哥德巴赫猜想研究的重大贡献，国际数学界称之为“陈氏定理”。

他的事迹也让一大批青年学子深受鼓舞，坚定了科学报国的决心。

1996年，年仅63岁的陈景润逝世，他为科学事业作出的最后一次奉献是捐赠遗体供医院解剖。

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