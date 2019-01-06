中国专利奖：为企业的自主创新“导航”

光明日报记者 袁于飞 光明日报通讯员 冯浩

日前，由中国国家知识产权局和世界知识产权组织共同主办的第二十届中国专利奖颁奖大会在北京举行，授予“用甲乙酮系列混合溶剂分离丁烷与丁烯的方法”等30项发明、实用新型专利中国专利金奖；另外，还有“冰箱”等10项外观设计专利获评中国外观设计金奖。这40项金奖项目从专利生效之日到评估时，新增销售额835亿元，新增利润139亿元，效益显著。

“中国专利奖评选活动至今已成功举办了20届，累计评选出近6000项创新质量高、运用效益好、示范效应强的专利项目，生动展现了改革开放以来我国知识产权事业发展的质量导向、质量追求和质量成效。”国家知识产权局局长申长雨说，中国专利奖对于激发全社会的创新热情，优化专利结构，增强中国自主创新能力起到了重要的示范和导向作用。

中国专利奖是高价值核心专利代表

“中国专利奖评选是培育高价值核心专利的重要抓手。对高价值专利的奖励，可以促进社会各界对专利的质量更加重视。”国家知识产权局运用促进司副司长赵梅生说，本届中国专利奖在奖项设置、程序和指标等方面进行了优化：与世界知识产权组织积极协商，将中国专利金奖从20项增加至30项，中国外观设计金奖从5项增加至10项，更加客观地体现我国创新水平；同时，增设中国专利银奖和中国外观设计银奖，丰富了中国专利奖的奖项层级，强化了示范导向作用。

赵梅生说，为了严格把控中国专利奖的质量，每一个中国专利奖都经过六个环节的评审：一是限额择优推荐，每年由国务院有关部门知识产权工作管理机构、地方知识产权局、有关全国性行业协会，以及中国科学院院士和中国工程院院士等推荐；二是初审受理；三是专业评审；四是评审委员会审定拟获奖项目；五是公示和异议处理的环节，广泛征求社会意见；六是由中国国家知识产权局和世界知识产权组织最终审定获奖项目并作出授奖决定。“中国专利奖评审越来越科学：对于参评项目，国家知识产权局专利局审查部门评审专利质量，知识产权管理专家评审专利运用和保护措施及成效，各领域技术专家评审专利技术先进性、社会效益及发展前景。”国家知识产权局办公室副主任吴辉说。

“近年来，中国专利奖创新效益越来越突出。比如，自2013年第十五届中国专利奖以来共评选出165项金奖项目，实现新增销售额近6000亿元，新增利润近1500亿元。”吴辉介绍，在中国专利奖的带动下，已有北京、天津、广东、上海、江苏、湖南等17个省（区、市）设立省（区、市）政府专利奖，呈现创新创造蓬勃发展的态势。

知识产权是创新驱动发展的“刚需”，国际贸易的“标配”

吴辉表示，中国专利奖对高价值专利的奖励，促进了社会各界尤其是企业尊重和保护知识产权，认识到知识产权的价值。

“公司在2012年入选国家专利运营的首批导航试点工程，获得中国专利奖，得到社会越来越多的认可，包括入选国家知识产权优势企业和示范企业。我们意识到知识产权是创新驱动发展的刚需，通过知识产权工作引领，也可以促进研发部门的工作。”重庆润泽医药有限公司董事长叶雷表示。

“涉及海外市场开拓和并购，让联想充分认识到了知识产权的价值。早在2005年，联想就成立了一个由技术专家组成的知识产权评审委员会，和自身的知识产权团队一起对创新想法做审核，在机制上为创新插上了强有力的翅膀。”获得中国专利金奖的联想公司全球法务陈媛青说，经过十多年的发展，评审委员会已由最初30多人，发展到拥有100多位专家。在评审的过程中，专家不仅判断创意是否值得去投资去做专利申请，更重要的是专家会对有潜力的创意提出完善建议，或者在可深入再挖掘的技术方面，提出建议。

陈媛青说：“目前，联想在全球拥有专利及专利申请2.6万件，我们的评审委员会还负责管理梳理已授权专利资产，以确保专利质量以及发挥其价值。知识产权已经成为现在国际贸易的标配。”

为创新主体提供更完善的知识产权制度保障

知识产权维权举证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差，是经济发展中另一个困扰我国创新主体的突出问题。对此，申长雨在中国专利奖颁奖大会上表示，刚刚过去的2018年，我国知识产权机构改革，实现了管理体制和运行机制的重大改革。《专利法修正案（草案）》写入建立侵权惩罚性赔偿制度、延长外观设计专利保护期等一系列重要举措，知识产权领域严重失信行为联合惩戒机制加快建立。2019年国家知识产权局将配合推进相关法律修改进程，不断健全知识产权保护体系，加大知识产权侵权违法行为惩治力度，努力实现知识产权保护从不断加强到全面从严转变，为创新主体提供更完善的知识产权制度保障，营造稳定公平透明、可预期的营商环境。

“中国致力于同世界各国一起构建开放包容、平衡有效的知识产权国际规则，服务世界各国创新主体。”申长雨表示，

保护知识产权，中国的态度是明确而坚定的，随着经济全球化的不断发展，全球范围内的创新合作和知识产权相关问题日益复杂。只有通过更加紧密的国际合作，才能有效解决侵权盗版等世界性问题，实现对创新成果的有效保护。

《光明日报》（ 2019年01月06日 06版）

(责编：白宇)