种橙没走通 换路咱再冲(一线探民生·新年伊始看脱贫)

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产业扶贫中，发展产业需要因地制宜，找最适合当地情况的路。可是，什么产业才是最适合的？坐屋里抱着脑袋想可想不出来，必须去田间地头干干、看看。一次性找准了路子是最好，万一此路不通，赶紧改，赶紧换。干着试着，合适的路就找着了。

江西镇岗乡黄洞村的经验就是如此。橙树遇上了绝症，不得不砍。咋办？黄洞村的年轻人谢意先行先试，决定改种鹰嘴桃树。几年下来，他转产成功，还牵头建立专业合作社和产业示范基地，带领周边的果农和贫困户一起分享种植鹰嘴桃的经验，脱贫路又通了。

五六年前，被称为“柑橘绝症”的柑橘黄龙病猛烈侵袭了这里。

染病的脐橙树无法可救，唯有砍树挖根，脐橙果农们含泪砍倒一棵棵“致富树”。

“赣南脐橙就是致富果。脐橙产业发展了20多年，有品牌有市场，乡里的老百姓都尝到了甜头。原来全乡人均2亩脐橙果园，每亩脐橙保守能带来5000元收入，人均收入轻松过万元。”江西安远县镇岗乡党委书记魏振明说，柑橘黄龙病暴发后，全乡八成以上脐橙果园消亡，仅剩一些零星分布的果园。

砍了脐橙之后，产业到底怎么走？脱贫致富靠啥产业？针对转产试错成本高、复种脐橙患病风险大等难题，记者走进黄洞村和樟溪村，了解当地产业脱贫遇挫后应对的历程。

忍痛砍掉脐橙树

艰难转产鹰嘴桃

【画外音】

染病的脐橙树砍掉之后怎么办？这让曾经靠山吃山的村民发了愁。

有能人打了头阵，花心思、花时间，一步一个脚印试错，终于找到了种鹰嘴桃树这条路。

2013年柑橘黄龙病暴发，黄洞村里的年轻人谢意分析，脐橙树染病后潜伏期有两三年，长痛不如短痛，便带头将自家1.3万多株脐橙树全部砍掉。

是耐心等待时机复种脐橙树？还是转而发展其他产业？谢意不愿让自家果园闲置，决定尽快转产。种什么？起先打算种杉树，但杉树最少得10年才能成材，时间实在耗不起；他还是决定要种果树，最起码有种脐橙的技术和经验不是！

石榴、枇杷、布朗李……谢意尝试着买来多种果苗试种，情况都不太理想。同时，他多次到距离自家果园100多公里的广东连平县考察鹰嘴桃，鲜桃批发价每斤12元以上，客商还经常买不到货，连平县多位桃农评价“就是好卖”。考虑到两地气候、土壤等条件相近，谢意动了心。

2014年春，谢意满怀希望地订购了3000株鹰嘴桃苗，清山、整带、打穴、栽苗、施肥、除草，春去秋来，桃苗慢慢长大。这时谢意却发现种下的桃苗品种杂乱，请来专业师傅辨别，居然40%是杂乱品种，他忍痛将毛桃、油桃、水蜜桃苗等砍掉，直接损失8万余元，还耽误了一年的时间。当时，黄洞村民们不太看好鹰嘴桃，担心谢意会血本无归。

“能不能自己育苗，培植出纯正的鹰嘴桃苗？”坐等没有用，谢意从原产地果园采集鹰嘴桃枝进行嫁接，从而保证品种的纯度。由于缺乏种植和管理桃树的经验，一个个问题接踵而来。谢意沉下心大量阅读桃树种植类图书，辗转山东、湖北、广东等地的桃树种植产地向老果农、向种植企业取经学习。这几年，谢意将大部分精力都投入到鹰嘴桃，四处学习取经，并结合实际情况探索，慢慢总结出管理鹰嘴桃树的一套实用技术。

2016年，谢意培育种植的近6000株鹰嘴桃开始结果，收入达到100多万元。“种鹰嘴桃树，到第三年开始挂果，第四年才能收回成本。”谢意表示，这些年自己发展鹰嘴桃，不断试错不断投入，转型转产的成本较高，近两年自家鹰嘴桃才算是转产成功。

建立专业合作社

能人帮着贫困户

【画外音】

转产试错成本不小，转型中的经验也很宝贵。

党员起到模范带头作用，能人带着老乡走，把个人转产成功的经验总结、推广、复制，带着村民一起进步。

作为共产党员，谢意没有忘记身边的贫困群众。他牵头与家族种植户共同筹资建立安远县黄洞农民专业合作社，并建立起鹰嘴桃产业示范基地，取名“桃源山庄”。通过采用“合作社+基地+农户”模式，带领周边的果农和贫困户共同转产种植鹰嘴桃。

66岁贫困户谢坤月阿姨，长期在“桃源山庄”做饭，每月工资1500元。自家10亩脐橙园被砍后，谢坤月一度非常迷茫和着急，最直接最稳定的收入没了，又不知道该发展什么产业。

“我们靠山吃山，山不能老闲着。”谢坤月说，看到谢意敢大规模投入种植鹰嘴桃，自己也就跟着干起来了。2015年，拿着谢意免费提供的鹰嘴桃苗，谢坤月种下了300多株。“看谢老板怎么种，我就跟着怎么种。”最近，她已经搞完自家桃园的清园、剪枝、下肥等工作。

2017年，谢坤月家的鹰嘴桃刚开始结果，卖了7000多元。2018年就卖到了1.6万多元。“桃树长势好快，收入会年年增多，日子会更好过。”谢坤月高兴地说。

“贫困户本身没有多少本钱，转产试种肯定存在风险，很有可能投入白白打了水漂。”谢意说，鹰嘴桃基地首先提供20多个就业岗位，保障贫困户就近有事可做，能够挣到务工收入。最主要是自身发展带动村民和贫困户，让他们敢于转产种植鹰嘴桃。

近年来，合作社累计向贫困户免费赠送2万多株鹰嘴桃苗，根据鹰嘴桃的生产特点，适时举办修枝、施肥、防病等技术培训，主动上门到贫困户家果园进行技术指导。合作社还帮助贫困户收购销售鹰嘴桃。“户均一亩桃，贫困见你逃”“人均一亩桃，小康早来到”已成为合作社的真实写照。

长短产业相结合

择机复种新橙苗

【画外音】

发展产业要因地制宜，转产转型也得因地制宜。

结合各村实际情况，选择短期见效的产业先顶上，再找合适的机会转回优势产业。总结教训，亡羊补牢，这是一种好法子。

镇岗乡樟溪村，是江西省深度贫困村，地理位置偏僻，受黄龙病影响相对较小，部分脐橙果园幸免于难，2018年脐橙产量约有150万斤。

走进樟溪村食用菌基地黑木耳钢架大棚，一串串菌袋悬挂起来整齐排列，小小的黑木耳已经从菌袋钻出脑袋。村里30户贫困户已经全部参与黑木耳养殖。同时，村里还建成了100亩紫薯基地和150亩红薯基地，基本覆盖全部贫困户，增加了村民直接务工收入。通过发展这些短周期的产业项目，贫困户人均增收1500元至2000元。

镇岗乡党委副书记兼樟溪村党支部书记张爱红介绍，在发展“短平快”产业的同时，不论是贫困户还是非贫困户，村民这些年都期待着复种脐橙。由于潜在的黄龙病风险，大家一直在等待合适的时机。

2018年，樟溪村规划复产脐橙果园3800多亩。爬上600多亩的秧脚湾脐橙复产示范基地，复垦整理后的条带上脐橙新苗迎风摇摆，脐橙园内生产便道变成了水泥路，最明显的变化则是脐橙果园不再集中连片，果园之间留足了生态隔离林的空间。为尽可能降低黄龙病风险，安远县集中进行脱毒脐橙苗木育种供应，拒绝果农自行培育的脐橙苗。樟溪村为贫困户免费提供脐橙大苗，让脐橙树能早日挂果。

因黄龙病暴发，五六年前樟溪村贫困户刘茂春砍倒自家800多株脐橙树，仅剩下200来株脐橙树。“脐橙往年收购价每斤两三元，最近收购价到四块多，走电商销售十斤装能卖到七八十元。”刘茂春更加尝到了脐橙的甜头。

复种脐橙怕再染黄龙病，刘茂春等待了五六年，2018年，刘茂春按照政府复种规划，将自家荒废已久的山地除草整理，打算将脱毒脐橙大苗全部种下去。“以前800多株的地方，现在最多种500来株，其他地方要种杉木林等作为隔离带。”刘茂春高兴地说，脱贫致富的希望就在这些脐橙新苗了。

“我们鼓励有条件的地方复产种脐橙，必须发展生态化脐橙果园。”魏振明表示，当地脱贫致富要走以复产脐橙为主、多元化发展的产业道路。

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 17 版）

(责编：冯粒、袁勃)