汇聚优质数据 提供精准服务

“提品质”与“创品牌”对中国的制造与流通而言，如鸟之双翼、车之两轮
电商是助力中国品牌发展的重要力量
国家把支持品牌发展上升到国家战略高度，意义重大。这是贯彻落实习近平总书记关于“三个转变”重要论述的重要举措，也是在经济新常态下，推进供给侧结构性改革，提升经济发展质量的重要体现。
品牌能力是国家经济发展的战略性资源和核心要素，也是企业核心竞争力的重要载体。企业走品质化、品牌化的发展道路，能够助力中国经济更进一步发展。
国家有关部门采取一系列重大举措，为中国品牌发展营造良好氛围。“提品质”与“创品牌”对中国的制造与流通而言，如鸟之双翼、车之两轮。
电商是助力中国品牌发展的重要力量。互联网时代，借助大数据手段，营销的精准程度较传统方式有了极大提升，为品牌发展提供了新的能力和手段。
京东平台积累了海量优质数据，通过大数据、云计算、人工智能等技术，为上游的制造企业提供更加精准、高效的支持，在帮助品牌企业提高销量的同时，更提升其设计、生产、营销效率。
大量优秀品牌，特别是国产品牌不仅占据销量榜的前端，更取得了长足的发展。家电品类中，国产品牌的销售额年均增长超过70%，奥克斯空调、格力空调近年来销售额同比增长均超过110%。
未来京东将继续发挥线上企业技术和数据等方面优势，赋能品牌企业，助力其提升数字化能力，并通过在商业基础设施的持续投入，降低流通成本，反哺制造业。同时加强诚信体系建设，维护有利于品牌企业发展的良性商业生态。
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