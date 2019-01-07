强化供需互动 把握竞争主动

品牌的知名度关乎讯息环境

不断通过技术创新驱动、效率驱动、管理驱动来打造持续的竞争力

改革开放40年，中国企业在市场经济大潮当中高速成长，得益于党的正确领导，得益于政府营造了庞大的内需市场，得益于各部门特别是媒体朋友，各方面的大力支持，也得益于各企业自身努力奋斗。

品牌力是中国企业高质量发展的竞争力，品牌建设需要把握以下两点：

一是品牌知名度。品牌的知名度关乎讯息环境。随着时代的发展，现在各种新兴媒体层出不穷，企业应该不断去学习、去适应。同时为消费者和企业能够简单明了地沟通互动创造条件，让两者建立更积极良好的关系，更能够体现品牌的价值。

二是品牌的美誉度。美誉度由产品和服务构成，是消费者对企业工作成果客观、公正的评价。格兰仕微波炉做到世界冠军已经整整20年，有足够大的规模、有足够高的效率，有条件给消费者提供物美价廉的产品，让所有消费者的劳动更有价值，并不断通过技术创新驱动、效率驱动、管理驱动来打造持续的竞争力。持续满足人民生活美好的追求，这是我们作为中国企业的一个努力方向，更是一个企业必须要履行的职责。

在社会发展过程中，消费者不断会有更高需求。格兰仕将持续加大研发、加大创新，不断提高服务水平，充分利用新技术使用户的体验更好。

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 12 版）

(责编：冯粒、袁勃)