整合全球资源 推动全链创新

用全球资源实现全产业链创新
借力全球平台，与国外品牌同场竞技，展示自身的品牌内涵
得益于改革开放带来的发展机遇，伊利从一家街道小厂发展成为亚洲最大的乳制品企业，伊利品牌也从地方品牌成长为国际品牌，并让内蒙古优质的奶源过黄河、跨长江，走向全国，走向世界。
伊利打造国际品牌的过程可以分成三步，即夯实品质基础、加强全链创新、借力全球平台。
首先，品质是品牌的基础，在当前的全球化背景下，市场的竞争在某种意义上就是品质竞争。长期以来，伊利建立了“全员、全过程、全方位”的质量管理体系，将“伊利即品质”作为企业信条来坚守，并以严苛的标准为消费者提供品质保障。在检测规程中，伊利在国标线的基础上提升50%，设立企标线，在企标线的基础上再提升20%作为内控线。
其次，用全球资源实现全产业链创新。“变则通，通则久”。对于中国乳品行业来说，“变”意味着不断创新。从伊利的实践来看，这种创新应该是在整合全球资源的基础上开展的全链创新。目前，伊利在大洋洲、欧洲、美洲等乳业发达地区搭建了全球的资源体系，全球供应商遍布34个国家和地区；同时，还积极整合技术、人才等智慧资源，建立了“全球智慧链”。
第三，借力全球平台，与国外品牌同场竞技，展示自身的品牌内涵。自2008年起，伊利开启与奥运会、世博会等国际盛事结缘的历程。2017年，伊利集团成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方唯一乳制品合作伙伴。由此，伊利也成为中国同时服务夏季奥运和冬季奥运的健康食品企业，成就了中国乳业新的里程碑。
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