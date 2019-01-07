丰富产品矩阵 引领消费需求

将时代美学和价值体验融入产品研发

核心环节坚持非工业化生产，确保完美品质、凸显稀缺价值

五粮液坚持以满足人民日益增长的美好生活需要为最大目标，持续强化品牌建设。

创新引领发展，支撑品牌建设。五粮液将时代美学和价值体验融入产品研发，推进以低度化、时尚化、个性化为核心的供给侧结构性创新，丰富产品属性维度，引领消费新需求，加强品牌竞争力。

推动结构转换，升级品牌价值。在不断创新酒体与工艺的基础上，五粮液已将100多个品牌，梳理精简到40多个，构建五粮液“1+3”产品体系和系列酒“4+4”品牌矩阵，培育出一批10亿、20亿、50亿级的单品品牌。

传承工匠精神，打造品牌内涵。五粮液人始终坚持传统工艺，核心环节坚持非工业化生产，确保完美品质、凸显稀缺价值，做精产品、做优服务，从品质层面为高端产品提供价值支撑。

擦亮文化底色，重焕品牌活力。五粮液在坚持传统的同时，更采用丰富新颖的表达形式如冠名《上新了，故宫！》，打造符合社会主义核心价值观的文化IP。未来五粮液将继续围绕品牌文化内涵，深入挖掘品牌的核心优势，展现现代化、年轻化、国际化、数字化的世界级品牌形象。

探索新路径，助推品牌国际化。中国白酒受到“一带一路”建设参与国家的热烈欢迎，仅2017年，五粮液就在捷克、哈萨克斯坦、以色列、希腊等多个国家开展了文化与经贸交流活动。未来五粮液将加深对海外消费文化的研究，加速构建海外营销网络，深化与国际品牌的跨国、跨界合作，大力提升品牌的国际影响力。

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 12 版）

(责编：冯粒、袁勃)