丰富产品矩阵 引领消费需求

将时代美学和价值体验融入产品研发
核心环节坚持非工业化生产，确保完美品质、凸显稀缺价值
五粮液坚持以满足人民日益增长的美好生活需要为最大目标，持续强化品牌建设。
创新引领发展，支撑品牌建设。五粮液将时代美学和价值体验融入产品研发，推进以低度化、时尚化、个性化为核心的供给侧结构性创新，丰富产品属性维度，引领消费新需求，加强品牌竞争力。
推动结构转换，升级品牌价值。在不断创新酒体与工艺的基础上，五粮液已将100多个品牌，梳理精简到40多个，构建五粮液“1+3”产品体系和系列酒“4+4”品牌矩阵，培育出一批10亿、20亿、50亿级的单品品牌。
传承工匠精神，打造品牌内涵。五粮液人始终坚持传统工艺，核心环节坚持非工业化生产，确保完美品质、凸显稀缺价值，做精产品、做优服务，从品质层面为高端产品提供价值支撑。
擦亮文化底色，重焕品牌活力。五粮液在坚持传统的同时，更采用丰富新颖的表达形式如冠名《上新了，故宫！》，打造符合社会主义核心价值观的文化IP。未来五粮液将继续围绕品牌文化内涵，深入挖掘品牌的核心优势，展现现代化、年轻化、国际化、数字化的世界级品牌形象。
探索新路径，助推品牌国际化。中国白酒受到“一带一路”建设参与国家的热烈欢迎，仅2017年，五粮液就在捷克、哈萨克斯坦、以色列、希腊等多个国家开展了文化与经贸交流活动。未来五粮液将加深对海外消费文化的研究，加速构建海外营销网络，深化与国际品牌的跨国、跨界合作，大力提升品牌的国际影响力。
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中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】