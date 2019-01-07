放大技术优势 打造“单打冠军”

在改革中不断脱胎换骨，在创新中增强发展后劲
以开放倒逼改革、引领创新
2018年12月9日，徐工“超级移动起重机创新工程”摘得工业领域最高奖项“中国工业大奖”，这是徐工品牌第二次获此殊荣，背后是徐工对品牌几十年磨一剑的“一根筋坚守”。
“对党忠诚、为国争光”，是徐工企业文化的根基和灵魂，是中国品牌走向世界、享誉全球的坚强保证。近20年来，徐工坚定实施“党建引领、创新驱动、人才支撑和国际化”的发展战略，走出了一条依靠创新登顶行业巅峰、依靠制造振兴实体经济的发展道路。
“坚守改革创新”，驱动中国产品向中国品牌转变。徐工在改革中不断脱胎换骨，在创新中增强发展后劲，借助全球创新资源为我所用，掌控关键核心技术话语权，提出高端、高技术含量、高可靠性、大吨位的自主创新战略，锚定“技术领先、用不毁”徐工金标准。近年来，徐工陆续做成起重机、挖掘机两大百亿板块和4个50亿板块，以及一批制造业单项隐形冠军。
“开放合作共赢”，让中国品牌跻身世界一流。以开放倒逼改革、引领创新，是徐工坚持国际化道路不动摇的核心要义。依靠营销国际化打响品牌中高端形象，徐工获得欧美和亚非拉183个国家和地区市场青睐，并先后建成五大国际研发中心，发起“高端工程机械及核心零部件产业技术创新战略联盟”，携手60多家企业和科研院校，合力攻坚中国装备工业“空心化”的瓶颈。
赋予改革新动力，方能有品牌新未来，徐工将积极抢占未来竞争制高点，努力攀登世界产业高峰，为制造强国贡献一个具有全球竞争力的世界一流品牌。
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】