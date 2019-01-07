放大技术优势 打造“单打冠军”

在改革中不断脱胎换骨，在创新中增强发展后劲

以开放倒逼改革、引领创新

2018年12月9日，徐工“超级移动起重机创新工程”摘得工业领域最高奖项“中国工业大奖”，这是徐工品牌第二次获此殊荣，背后是徐工对品牌几十年磨一剑的“一根筋坚守”。

“对党忠诚、为国争光”，是徐工企业文化的根基和灵魂，是中国品牌走向世界、享誉全球的坚强保证。近20年来，徐工坚定实施“党建引领、创新驱动、人才支撑和国际化”的发展战略，走出了一条依靠创新登顶行业巅峰、依靠制造振兴实体经济的发展道路。

“坚守改革创新”，驱动中国产品向中国品牌转变。徐工在改革中不断脱胎换骨，在创新中增强发展后劲，借助全球创新资源为我所用，掌控关键核心技术话语权，提出高端、高技术含量、高可靠性、大吨位的自主创新战略，锚定“技术领先、用不毁”徐工金标准。近年来，徐工陆续做成起重机、挖掘机两大百亿板块和4个50亿板块，以及一批制造业单项隐形冠军。

“开放合作共赢”，让中国品牌跻身世界一流。以开放倒逼改革、引领创新，是徐工坚持国际化道路不动摇的核心要义。依靠营销国际化打响品牌中高端形象，徐工获得欧美和亚非拉183个国家和地区市场青睐，并先后建成五大国际研发中心，发起“高端工程机械及核心零部件产业技术创新战略联盟”，携手60多家企业和科研院校，合力攻坚中国装备工业“空心化”的瓶颈。

赋予改革新动力，方能有品牌新未来，徐工将积极抢占未来竞争制高点，努力攀登世界产业高峰，为制造强国贡献一个具有全球竞争力的世界一流品牌。

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 12 版）

(责编：冯粒、袁勃)