夯实内容基础 传递主流价值

真正有价值的内容不应只为迎合受众的偏好,要能体现社会主义核心价值观，能给老百姓日常生活或者精神层面带来正向引导

当前互联网内容服务的主流人群集中在一、二线城市，为占据我国人口大多数的三线及以下城市用户提供优质信息服务是一个现实课题。

移动互联网时代蓬勃发展，各种新技术、新场景、新应用不断出现、快速迭代。趣头条致力于利用移动互联网时代的新技术与新模式，传递有乐趣和价值的移动内容，其用户70%来自于中国三线以下城市和乡村。

互联网有价值的内容不应只为迎合受众的偏好，它需要真正从思想高度或者艺术性上去做考量，融入百姓的话语体系，传递向上向善的价值。

所以，真正有价值的内容，要能体现社会主义核心价值观，能给老百姓日常生活或者精神层面带来正向引导，需要具备动人心弦、陶冶情操、增长见识、开阔眼界的功能。

因此，趣头条认为，在三线及以下城市这个新兴市场中为用户提供有价值的内容，是塑造趣头条品牌核心价值的决定要素，也是未来要为之坚持不懈努力的方向。

趣头条将继续深耕中国基层用户市场，不断夯实内容基础，进一步加大技术投入，打造更加多元化的内容产品矩阵，把最新的资讯和最有价值的内容带到最广大的用户当中去。

同时趣头条还将借势品牌，传递主流价值，促进社会和谐，真正实现用户、企业和社会的三方共赢。

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 12 版）

(责编：冯粒、袁勃)