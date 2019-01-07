铸大国重器 树大国品牌

■在全球40多个国家建设和运行80多个项目，为当地可持续发展贡献“三峡方案”和“中国智慧”

习近平总书记强调，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。“三个转变”的重要论述为我国产业结构转型升级和品牌建设指明了方向、明确了任务。

与时代同步，与改革同行。在党中央、国务院的坚强领导和全国各界的关心和支持下，三峡工程秉持“筑坝为民、治水兴邦”理念，积极发挥防洪、发电、航运、水资源利用等综合效益，为节能减排和长江经济带建设做出了应有贡献。三峡工程作为国家品牌，是我们精益运行大国重器、精心打造中国品牌的根本遵循。

中国三峡集团成立以来，走过了从单一工程公司到中国最大清洁能源集团和全球最大水电企业的飞速发展历程。在成功建设和运行三峡工程的基础上，为国家建设了一个又一个“大国重器”，助推经济社会高质量发展。

“世界水电看中国，中国水电看三峡。”中国三峡集团切实响应“一带一路”倡议，积极推动国际产能合作，在全球40多个国家建设和运行80多个项目，为当地可持续发展贡献“三峡方案”和“中国智慧”，以三峡品牌为代表的中国水电已成为响亮的“国家名片”。

按照党中央、国务院的决策部署，中国三峡集团将实现从“建设三峡、开发长江”到“管理三峡、保护长江”的历史性转变，深度融入长江经济带，在共抓长江大保护中发挥骨干主力作用，为建设美丽长江、美丽中国作出新贡献。

今后，我们将更加注重三峡品牌打造、服务国家品牌建设，与社会各界携手，为中国品牌增光添彩。

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 11 版）

(责编：冯粒、袁勃)