走创新之路 塑品牌之魂

■紧紧围绕服务国家战略和推进自身高质量发展，坚持自主创新、对外开放和主动传播，致力于讲好“中国装备”品牌故事

近年来，中国东方电气集团紧紧围绕服务国家战略和推进自身高质量发展，致力于讲好“中国装备”品牌故事。

坚持自主创新，通过产品和技术“讲好品牌故事”。在60年发展历程中，集团加强创新研发，从研制出第一套30万千瓦火电机组并成功投运，到装备三峡工程水电机组；从燃气轮机国产化率超80%，到“华龙一号”、白鹤滩百万千瓦水电机组、氢燃料电池客车等重大项目，产品质量和技术水平不断提升。集团还形成全球唯一“六电并举”的产业格局。

坚持对外开放，通过合作共赢“讲好品牌故事”。集团从1987年开始拓展海外市场，海外电站装机总容量已覆盖全球70余个国家和地区。装备埃塞俄比亚吉布3水电站和世界最大的贯流式水电站、巴西杰瑞水电站等，风力发电机组出口到北欧、非洲、俄罗斯，光伏产品进入东南亚及非洲市场。主动与法马通、道达尔、三菱、日立等企业开展合作，成立6家中外合资企业，提升集团国际竞争力和品牌认知度。

坚持主动传播，通过沟通交流“讲好品牌故事”。近年来，集团积极参加“一带一路”国际合作高峰论坛、中国国际进口博览会等重要盛会。邀请外国政要、新闻媒体和世界500强企业高管到集团访问交流，展示企业实力。此外，集团还建立了英语、西班牙语、阿拉伯语、俄语网站，开通了社交媒体账号；汇编中英文版《东方电气35个“一带一路”故事》《东方电气“一带一路”27个南美“三峡”故事》，加强海外传播。

《 人民日报 》（ 2019年01月07日 11 版）

(责编：冯粒、袁勃)