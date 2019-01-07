产品“走出去” 品牌“走上去”

■战略目标高效执行、科研创新持续投入，做大国品牌的实践者、行业发展的先行者
打造品牌，“战略引领”是核心、“品质取胜”是关键、“创新驱动”是保障、“国际化经营”是必然。过去的40年，是中国中车战略目标高效执行、科研持续投入的40年，也是中国中车品牌崛起、金名片打造的40年。
做大国品牌的实践者。高铁的发展历程告诉我们，高品质体验是轨道交通行业发展内在要求。中国中车研制的复兴号等多品种系列高速动车组在中国投入运营11年，安全性、可靠性等得到充分验证。中国中车研制的高速动车组集成世界尖端技术，在运行速度、安全性、舒适度等技术性能指标方面领先世界。中国中车还实现了企业由生产型向经营型、由产品经营向资本经营、由传统铁路工业企业向A+H上市公司的转变。2018年，中车启动实施新时代高铁先锋工程，开启打造中车党建金名片新征程。
做行业发展的先行者。持续的创新能力是品牌不断提升的原动力，中国中车成功打造出高铁动车这张“国家名片”，实现了从跟跑、并跑到领跑的跨越。近5年，中国中车在科技方面投入达694.4亿元，科技投入比例达5.4%；主持和参与起草并发布现行有效国际标准89项、国家标准239项、行业标准703项。扎实的创新体系夯实了发展之基，中国中车经历了从“只进不出”到产品、技术、资本“走出去”的重大转变，产品出口105个国家和地区，成为国际市场的“抢手货”。
下一步，我们将抓住“一带一路”建设、国际产能合作等战略机遇，不断实现产品“走出去”、产业“走进去”和品牌“走上去”；开放合作、共享共赢，早日建成具有全球竞争力的世界一流企业。
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