扬工匠精神 做百年老店

■当好“实干家”，向世界展示中国品牌形象，传播中国文化力量
中国迫切需要培育和塑造一大批能够在全球市场代表中国形象的优秀品牌。
《礼记》有云：“物勒工名，以考其诚”，意为在产品上刻下工匠或工场的名字以利于追溯质量。2000多年前，中华民族的先辈们就拥有这样的“工匠精神”；如今，我们更要传承和发扬民族文化传统，以新时代“工匠精神”打造国家品牌、树立国家形象、输出国家品牌价值观。
身处改革开放的时代浪潮，历经海南经济特区沃土哺育，海航人发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，怀抱“百年老店”匠心，紧扣时代脉搏，落实国家战略，从一家地方航空运输企业逐步发展为全球知名企业集团。
目前，海航参控股境内外航空公司18家，运营飞机700余架，年旅客运输量逾1亿人次，开通境内外航线2000多条；旗下海南航空连续8年蝉联Skytrax“五星航空公司”奖，安全运营指标位居全球第三位。
海航聚焦航空运输主业，积极拓展和布局航空上下游产业，向世界展示中国智慧、中国力量，传播中国文化、中国自信。同时，积极践行企业社会责任，海航在全球开展公益项目100多个；其中，帮助白内障患者进行复明治疗的“海航光明行”行动，足迹遍布国内外，帮助7000多名患者重见光明。
海航发展过程中遇到很多沟沟坎坎，克服这些困难离不开党和国家的关怀。海航发展壮大的历程，是党和国家支持民营企业发展最生动的案例之一。未来，海航将坚定不移继续落实集团“聚焦航空运输主业、健康发展”的战略，当好“实干家”，向世界展示中国品牌形象，传播中国文化力量。
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