促普惠发展 创世界品牌

■把普惠、绿色、服务小微的理念渗透到每个产品和服务中，走出一条“普惠、科技、全球化”品牌建设之路
经过14年发展，蚂蚁金服走出了一条“普惠、科技、全球化”品牌建设之路。
集团培育了诸多深受用户喜爱的品牌：支付宝用户超7亿、余额宝用户超4亿，蚂蚁森林拥有4亿多用户、累计在线下植树5500多万棵，网商银行3分钟申请、1秒钟放款、0人工干预的小微贷款模式逐渐成熟……集团把普惠、绿色、服务小微的理念渗透到每个产品和服务中。
集团坚持自主创新，从担保交易、快捷支付、扫码支付、刷脸支付等一系列移动支付手段，到近年集团自主研发的金融级分布式数据库Ocean base和金融级区块链应用平台入选世界互联网领先科技成果，成就着解决实际问题、创造真实价值、服务实体经济的暖心科技品牌。
促全球普惠发展，创世界高质品牌。过去几年，集团在9个国家和地区建立了本地电子钱包——当地“支付宝”，令数字技术红利造福更多传统金融覆盖不到的地方。不久前，支付宝还成为欧足联国家队赛事全球合作伙伴，支付宝成为走向世界的中国品牌。
回顾集团品牌建设之路，离不开开放合作的理念。开放带来生态繁荣，合作带来互利共赢。通过开放合作的平台，集团的普惠金融理念实现更广阔覆盖、更多人受益；科技创新能力进一步推动全行业提质增效、共同进步；全球市场拓展更是携手当地合作伙伴，真正为当地带去发展机会，带去普惠价值。
如今，集团品牌建设刚刚起步，我们有机会创造一个来自中国、造福世界的品牌，希望和更多企业一起助力品牌强国建设，共创中国品牌辉煌。
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